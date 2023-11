La Val Mivola sbarca in Costa Azzurra

I colori della Val Mivola sbarcano in Costa Azzurra. Azione promozionale nei giorni scorsi a Nizza, con presentazione ufficiale alla presenza dei sindaci tenutasi in Francia il 15 novembre, da parte di una delegazione dei Comuni della vallata dei fiumi Misa e Nevola, cioè Senigallia, Barbara, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Trecastelli. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Nizza, è uno dei frutti dell’accordo sottoscritto all’inizio anno dall’Unione dei Comuni "Le terre della Marca Senone" e dall’Unione "Misa Nevola" con la Camera di Commercio della città francese: nel 2023 in ragione di ciò numerosi articoli dedicati alla Val Mivola sono stati pubblicati su importanti riviste francesi e le foto del nostro territorio si trovano sui tram di Nizza. Non solo, la Galleria Authentic Nice ha ospitato una selezione delle opere del fotografo senigalliese Lorenzo Cicconi Massi, tratta dalla serie "Le Donne Volanti" che ha riscosso un notevole successo. La Galleria Authentic, sulla scia del positivo riscontro, potrebbe organizzare a breve in Francia una mostra dedicata alla pittrice Nori De’ Nobili, le cui opere sono a Trecastelli.