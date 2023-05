La Vallesina, grande set cinematografico

La Vallesina come un grande set cinematografico. Di questo obiettivo si è parlato in un summit in municipio. Il percorso nasce dall’assessore al turismo Alessandro Tesei che ha coinvolto sindaci e assessori di diversi Comuni, Marche Film Commission, Cna Cinema Audiovisivo Marche, l’Unione nazionale delle Pro Loco della regione, l’Ime e la Fondazione Pergolesi Spontini. "Il cineturismo – spiegano dal Comune – può rappresentare un’importante leva attrattiva per un’utenza che si reca in visita alle location coinvolte nelle riprese. Da tempo operatori ed enti pubblici a livello nazionale hanno iniziato a investire in questo settore in forte crescita attraverso movie tour, offrendo anche servizi integrati che mirano alla valorizzazione del territorio e delle sue tipicità". Il presidente della Marche Film commission, Francesco Gesualdi, ha citato esempi emblematici come la zona del sud Sicilia con la serie del commissario Montalbano o quella di città dell’Umbria con Don Matteo. "Il nostro territorio – sottolinea Tesei - è molto ricco ed eterogeneo. Da un punto di vista paesaggistico spaziamo dal mare ai monti, abbiamo grotte, cascate, sentieri, rovine immerse nella natura. In ambito architettonico siamo pieni di scrigni culturali, musei, teatri, chiese e interi borghi perfettamente preservati. Anche l’enogastronomia è un settore importantissimo".