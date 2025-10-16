La Vallesina omaggia Sergio Federici

"Con la sua passione e il suo impegno per il giornalismo, ha raccontato con cuore e verità la vita del nostro territorio". Ne sono convinti sia il sindaco di Monte Roberto Lorenzo Focante, dove Sergio Federici viveva (a Pianello), sia quello di Cupramontana, a cui Sergio era molto legato. La tragica notizia della morte, a 68 anni, dopo tre giorni di agonia e il coma (sopraggiunto in seguito alla caduta da una scala) di Sergio Federici, a lungo corrispondente del Carlino per la Vallesina, ha colpito tanti che si sono uniti al dolore dei familiari. Federici sabato mattina stava sistemando la roulotte all’interno di un campeggio in zona Ciarnin, quando avrebbe perso l’equilibrio rovinando a terra e battendo la testa. Le sue condizioni erano apparse subito disperate. Martedì, all’ospedale di Torrette, il suo cuore ha cessato per sempre di battere, lasciando nel dolore i colleghi delle Poste e del giornalismo. Sul suo corpo è stata eseguita l’autopsia per verificare le cause del decesso.

Oggi dalle 16 alle 19 la camera ardente nella casa del commiato Bondoni a Pozzetto, aperta anche domani dalle 8.30 alle 15.30. Poi la salma partirà alla volta di Cupramontana, dove alle 16 verrà celebrato il funerale nella chiesa di San Leonardo. Sarà tumulato nel cimitero di Cupramontana. "Nella casa del commiato – fanno sapere i familiari – sarà a disposizione una cassetta per delle offerte destinate dalla famiglia all’ Ail; chi desidera può fare anche offerte personali ad altri enti di beneficienza. Non fiori ma opere di bene".

Monte Roberto "perde una persona autentica, generosa e profondamente legata alla sua gente", commenta ancora il sindaco Focante. L’omologo di Cupramontana Enrico Giampieri saluta "un uomo buono e generoso, che ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità. Una figura di grande spessore umano, culturale e civico. Sergio – aggiunge Giampieri – è stato un professionista stimato, capace di raccontare con sensibilità e intelligenza il nostro territorio, le sue persone, le sue storie. Da giornalista ha sempre saputo unire il rigore dell’informazione al rispetto per la verità e per la comunità di cui era parte. E’ stato anche un volontario instancabile dell’Avulss di Cupramontana. La sua perdita rappresenta un vuoto grande, umano e culturale. Sergio ha lasciato un’eredità fatta di gentilezza, dedizione e amore per Cupramontana, un lascito prezioso che continuerà a ispirarci".