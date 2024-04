La Variante a nord solo sulla carta: "Il Governo non è interessato"

Nel Piano urbano comunale appena approvato in Consiglio a Osimo figura anche la variante a nord, la grande viabilità che da San Biagio passando sotto al Borgo si unisce a via Chiaravallese e poi alla Porta del Vento. La strada diventa conforme con l’ok al Puc appunto ma non è finanziata per un motivo. "Servono 30 milioni di euro e l’appoggio di enti sovraordinati. Avevo l’ok dell’allora ministra Bellanova ma pochi giorni dopo è caduto il governo Draghi e quello nuovo non ha mostrato interesse all’unica opera che decongestionerebbe le vie Marco Polo e Colombo", ha spiegato il sindaco Simone Pugnaloni.

Con schede di partnership privata-pubblica inserite nel Puc, in caso di interessamenti su aree edificabili il privato è obbligato a fare piccole opere pubbliche, tra cui le bretelle per realizzare una interquartieri a sud di Osimo, una mano, anche questa, per arginare il problema del traffico. "Il Puc era uno dei principali obiettivi di mandato che consentirà anche di superare il contenzioso decennale con la provincia", ha ribadito il capogruppo del Pd Diego Gallina Fiorini. La Provincia ha poi posto 14 rilievi su aggiustamenti e piccole modifiche agli articoli delle norme tecniche di attuazione mentre le aree ritenute in parte non conformi agli indirizzi del Piano territoriale di coordinamento (Ptc) sono solo 5.

Alcune sono state adeguate in riduzione o in modifica della estensione laddove il rilievo lo consentiva, altre invece sono state stralciate.