La Variante riaperta anche di notte

Riaperta e regolarmente transitabile anche di notte la Variante alla Ss16, nel tratto tra gli svincoli di Falconara e Torrette. Lo ha comunicato ieri l’Anas. "Sono terminate in anticipo sui tempi previsti le attività all’interno della galleria esistente, nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie, che avevano reso necessaria la chiusura notturna del tratto. Sono state eseguite opere di protezione che consentiranno di eseguire in sicurezza gli scavi della nuova galleria adiacente". L’ampliamento da due a quattro corsie della Ss16 tra Falconara e Torrette costituisce il primo lotto dei lavori di raddoppio nel tratto Falconara-Baraccola (Variante di Ancona), per un investimento di 250 milioni. "Sarà realizzata - scrive la società - una nuova carreggiata in allargamento o affiancamento a quella attuale, mentre la carreggiata esistente sarà adeguata alle caratteristiche della nuova piattaforma stradale, compresi gli svincoli di Falconara e Torrette. Nell’ambito dei lavori è prevista la realizzazione di due nuove gallerie, l’adeguamento di due gallerie esistenti, la realizzazione di tre nuovi viadotti, la demolizione e ricostruzione di tre viadotti esistenti oltre alla demolizione di un altro viadotto".