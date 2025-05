La vendetta dell’ex. Lascia il marito e si ritrova in un sito di incontri hard

Lascia il marito e dopo aver cambiato città, per stabilirsi dal suo nuovo compagno, a Falconara, si ritrova protagonista di un annuncio a luci rosse su un sito d’incontri per adulti che lei non aveva mai fatto. Un annuncio a sfondo sessuale dove si offriva a uomini, italiani e stranieri, appellandosi come "bambolina maiala" che era "appena arrivata" e "bellissima ragazza con pelle liscia e morbida, disponibile e vogliosa" pronta a "baci e carezze come fidanzati" e "dolce come il miele con la bocca di fragole, tutta da gustare". Solo dopo la denuncia, sporta dalla donna ai carabinieri della Tenenza di Falconara, i militari sono arrivati all’ex marito, un lombardo di 45 anni che è finito a processo per sostituzione di persona. La vittima si è costituita parte civile con l’avvocato Nicola Peverelli del foro di Pesaro e chiede un risarcimento danni di 10mila euro per l’imbarazzo che ha dovuto subire.

Sarebbe stato l’ex marito a fare la pubblicazione piccante, il 16 agosto del 2021. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe creato un falso annuncio a sfondo sessuale su internet dove aveva inserito una mail (anche questa creata ad hoc con le generalità della vittima) e un numero di cellulare per contattare la ex moglie, ignara di tutto, generando un falso account a nome della donna. Così facendo avrebbe indotto gli utenti della rete in errore per creare un danno alla ex. La ex moglie infatti ha ricevuto fino a 7-8 contatti al giorno da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale. Ieri mattina in tribunale è stato sentito un maresciallo che aveva effettuato le indagini e sono stati sentiti la vittima, calabrese di 43 anni, ma residente a Falconara ormai da quattro anni, e il compagno di lei, un falconarese 53enne. Stando alla denuncia sporta dalla 43enne i primi messaggi e telefonate da parte di uomini sconosciuti sono arrivati la sera dopo la pubblicazione dell’annuncio sul sito bakecaincontri.com. Il primo è arrivato tramite un messaggio whatsapp, gli altri anche con telefonate e Instragram. Non conoscendo la persona la vittima ha chiesto chi fosse e dove aveva preso il suo cellulare. Chi le ha scritto le ha mandato lo screenshot dell’annuncio che iniziava con il suo nome di battesimo e proseguiva con "bambolina maiala appena arrivata" e diverse emoticon oltre ad una foto che non era lei. A quel punto la donna ha mandato una mail al sito per far cancellare l’annuncio, che è rimasto per qualche altro giorno, e si è rivolta ai carabinieri che sono risaliti all’imputato tramite l’indirizzo IP della sua linea internet. Prossima udienza il 3 luglio.