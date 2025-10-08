La vendetta dell’Osimana. Restituito l’1-0 al Matelica

L’avevano detto i due mister: domenica sarà un’altra partita. E così è stato, nel risultato, tra Osimana e Matelica, che si sono ritrovate di fronte, in campionato, a distanza di quattro giorni dalla Coppa. Termina sempre 1-0, ma stavolta a vincere è l’Osimana, con la girata di testa del giovane Gigli (in foto, a sinistra) nel recupero del primo tempo, dopo il blitz del Matelica in Coppa di sei giorni fa, con il gol di Sfasciabasti sempre nella frazione iniziale.

"Siamo stati padroni della partita. In 11 contro 11 abbiamo comunque avuto il predominio e poi siamo stati bravissimi a sfruttare subito la superiorità numerica (espulso Sanchez, ndr), a trovare i varchi, ad andare sugli esterni e a mettere il cross per il gol – fa sapere mister Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana –. A inizio secondo tempo potevamo chiuderla, poi la partita si è innervosita e siamo andati un po’ a rimorchio della gara. Non lo dobbiamo fare. Ma non posso che ringraziare tutti i ragazzi, perché, viste le tante assenze, vincere una gara così vuol dire che ho tra le mani un grande gruppo".

Un’Osimana che zitta zitta riprende il Matelica al secondo posto, a tre punti dalla vetta occupata in solitario dal K Sport Montecchio Gallo. Perché il Gallo canta anche a Fabriano. Cinico come a Osimo due settimane prima, espugna l’Aghetoni con un gol su punizione di Carta. Che mette ko i cartai, alla seconda sconfitta di fila dopo quella di Fermignano.

"E’ stato veramente un peccato, perché abbiamo giocato un’ottima gara, interpretandola anche bene – fa sapere Giacomo Del Bene, allenatore del Fabriano Cerreto –. E’ stato un primo tempo abbastanza equilibrato, poi loro hanno trovato il gol su calcio piazzato, bello, con un tiro a giro. Ma nella ripresa li abbiamo messi sotto, non ci hanno mai impensierito, abbiamo fallito un paio di occasioni, ci è mancata un po’ di lucidità per pareggiare, ma ho visto un ottimo Fabriano".

Non sembra vedere la luce in fondo al tunnel la Jesina, che perde di nuovo in casa, facendosi trafiggere addirittura tre volte da una Fermana che una settimana prima aveva subito tre gol in casa dall’Osimana. Leoncelli ultimi con un punto, e sempre sconfitti in casa.

"Qualcosa sicuramente non va se prendi gol dopo 10 secondi e poi nell’ultimo minuto del primo tempo – l’analisi di mister Giuseppe Puddu (in foto, a destra), che sperava sicuramente in un esordio migliore in casa –. L’impegno dei ragazzi non è mancato, ma ci manca qualcosa e gli episodi lo confermano. Bisogna lavorare sull’approccio, non puoi andare subito sotto così".