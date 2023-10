La ’’vendetta’’ di coach Cavina. La Vanoli Cremona piega Sassari

BASKET

Demis Cavina si prende la rivincita più bella, e nell’esordio casalingo in Serie A la sua Vanoli Cremona batte con un grande quarto quarto la Dinamo Sassari. Un confronto con il passato per il coach cremonese, che sull’isola visse un matrimonio fuggente e amaro, chiuso con un esonero proprio in favore del suo rivale di domenica sera, l’esperto Piero Bucchi. Stefano Gentile con due triple nel secondo quarto prova a scuotere la squadra di Bucchi, Cavina ancora una volta raccoglie da un ottimo Golden e dai 10 punti di Denegri per chiudere il primo tempo sotto solo di una lunghezza. La Vanoli è aggressiva e non trema, Adrian addirittura disegna la tripla del +14 con ancora sei minuti da giocare, ma è un anticipato colpo del ko da cui la Dinamo non si rialza più. Festeggia il PalaRadi.A.L.M.