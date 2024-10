"La vera nuova sfida è generazionale"

"Per quel che riguarda le nostre proposte, dopo il difficile periodo della pandemia adesso siamo in piena ripresa. Il ritorno nelle sale è completato. Ma questo discorso riguarda principalmente il pubblico ‘classico’, quello attento e consapevole. Dall’altra parte, invece, abbiamo di fronte una grande sfida ‘generazionale’. I più giovani, infatti, sono diseducati a un certo tipo di visione. Nei ragazzi c’è una mancanza di attenzione sulla lunga durata. Sono abituati a guardare brevi video su internet e sui social, magari attraverso il cellulare, o nel migliore dei casi sulle piattaforme televisive. Sarà interessante capire come le sale risponderanno a queste nuove tendenze. In generale c’è il bisogno di reindirizzare verso le sale cinematografiche chi non le frequenta più, un’operazione che riguarda tutta la filiera".