La vera sorpresa del Natale? Piazza Stamira

Ci sono state tante (forse troppe) polemiche sulle luci tricolore. Devo dire che è qualcosa di diverso, anche se a me, personalmente, non piacciono. Legittimo esprimere un’opinione, di qualunque tipo essa sia. E oggi io vorrei esprimere la mia: avete visto il boschetto degli elfi di piazza Stamira? Una piazza vuota e insulsa, che spesso sparisce nel traffico, un luogo solo di passaggio mal tenuto e non curato fino a poco tempo fa. Il disegno della nuova amministrazione, invece, l’ha voluta ripulire completamente. Le casette di legno serviranno a Babbo Natale e agli Elfi per impacchettare i doni e consegnarli ai bimbi, che rimangono già incantati dalla magia di Santa Claus. Non vedo l’ora che il villaggio naturale (senza erba sintetica!) si accenda. E lo desidera tanto anche mio figlio di 4 anni.

Anna Paola, Ancona