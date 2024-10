La verità di Schiavoni: "La politica non entri: una caduta di stile"

Anche Claudio Schiavoni, ha sbattuto la porta dopo la candidatura alla presidenza da parte di Mingarelli e si è dimesso dal consiglio di presidenza e dal consiglio generale, ruoli in cui sedeva da past president.

Schiavoni che sta succedendo, ha ragione Pierluigi Bocchini?

"Non si tratta di ragioni di uno o dell’altro. Io vedo una persona designata presidente che non avrebbe dovuto candidarsi perché ha avuto un provvedimento dei probi viri confederali e quindi non dovrebbe essere eleggibile. Ma, cosa ancor più grave, per me che sono della vecchia scuola, la caduta di stile nel cercare di far entrare anche la politica nelle stanze di Confindustria. Per questo mi sono dimesso".

In che senso far entrare la politica, quella nazionale, regionale o locale..?

"A tutti i livelli. Si sono spesi per spostare i voti degli imprenditori da una parte. Non so dire che effetti abbiano avuto quelle telefonate, ma così un presidente rischia di essere ricattabile dalla politica che ha lavorato per eleggerlo".

Ma non ci sono sempre state ingerenze da parte della politica?

"Sotto la mia presidenza mai. O meglio la politica tenta di entrare, ma sta alla forza della presidenza non farla entrare. Se questo accade nel momento delle elezioni è grave il comportamento di chi lo ha permesso. Ancor più grave se la politica si fosse intromessa all’insaputa del candidato".

Confindustria dice che la candidatura di Mingarelli è stata avallata dallo stesso Bocchini come presidente.

"In quel momento era garante e io credo che Mingarelli in tutta onestà avrebbe dovuto autodichiarare il procedimento disciplinare in corso, contro il quale non ha fatto ricorso e che quindi da Statuto dura 10 anni. Non tutti conoscono i fatti: io stesso sapevo che era stato estromesso due anni prima dalla candidatura alla presidenza nazionale ma non i motivi. Confindustria è la casa di tutti gli imprenditori, io lo intendo come un bene comune". Quindi come riprendere la rotta?

"Domani (oggi, ndr) Mingarelli presenterà la sua squadra e poi ci sarà il voto del consiglio generale. Non resta che augurare buon lavoro al nuovo presidente che parte con due grandi handicap: non si poteva candidare e non doveva far entrare la politica. Il rischio di ripercussioni per Confindustria è alto. E c’è un altro fatto grave"

Cioè?

"Lo statuto prevede che in caso di dimissioni del presidente, il facente funzione diventa il vice presidente anziano (quindi Andrea Lardini). Da Roma invece hanno sostenuto che siccome i due vice presidenti Lardini e Giovanni Fiorini sono presidenti elettivi nella squadra votata con Bocchini, in automatico decadono. Quindi dal consiglio di presidenza e dal consiglio generale sono stati fatti fuori due imprenditori del peso di Fiorini e Lardini e la reggenza è stata data a Moretti che è vice presidente di diritto in quanto presidente della Piccola. Leggo con molta preoccupazione il comunicato di Confindustria Ancona a difesa di Mingarelli e vedo molte inesattezze. Alcune riguardano me: essendo stato nei saggi non ho collaborato con i probiviri alla validazione della candidatura. Lo stesso vice presidente Moretti parla dell’esclusione di Mingarelli per soli vizi di forma, invece ha un provvedimento per violazione del codice etico e dei valori associativi e quindi o Moretti parla e non sa o il designato presidente continua non raccontare la verità nemmeno a lui. Trovo strano che il vice presidente facente funzione che non dovrebbe ricoprire questa funzione, difenda a spada tratta un candidato presidente che non dovrebbe essere candidato".

Anche Imesa uscirà da Confindustria come Clabo?

"Al momento no, ma non lo escludo per il futuro".