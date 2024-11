La verità dopo i soccorsi: "Aiuto, sono caduta in casa". Ma era stata picchiata dal marito

La richiesta di soccorso era partita come una donna che aveva avuto un infortunio domestico. "Sono caduta, ho sbattuto a terra", ha detto aprendo la porta ai soccorritori della Croce Gialla, mandati sul posto dopo una telefonata che qualcuno, in casa, aveva fatto al 112 per segnalare la presenza di una donna ferita. Quando il personale sanitario è entrato nell’appartamento non ha avuto però sentore che si trattasse solo di un incidente. La donna, 27 anni, bengalese, aveva dei lividi al volto, gli occhi sbarrati, parlava appena e sembrava impaurita. In casa c’era anche il marito che avrebbe cercato di sdrammatizzare l’accaduto. La bengalese aveva dolore al capo, vomitava di continuo e faticava a reggersi in piedi. "Sono solo caduta", ha continuato a ripetere indicando la testa e portandosi le mani sopra il capo per cercare di sentire meno dolore. I soccorritori non hanno insistito e hanno pensato solo a portarla via di lì per farla sentire al sicuro. La 27enne è stata caricata in ambulanza e portata in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette. L’intervento è di ieri, nel tardo pomeriggio, in una abitazione di via Flaminia. Arrivata in ospedale la bengalese poco a poco si è tranquillizzata e al triage ha raccontato un’altra versione dei fatti. Ai medici ha detto che il marito l’aveva percossa, dopo un litigio, e non sarebbe stata nemmeno la prima volta. I dottori le hanno riscontrato un trauma cranico e l’hanno trattenuta in pronto soccorso per altri accertamenti. Da prassi è stata attivata la segnalazione alle forze dell’ordine, per vittime di violenza domestica. La 27enne potrà decidere se sporgere denuncia sempre che la prognosi non superi i 20 giorni facendo partire una denuncia d’ufficio. Ieri la situazione era ancora tutta da definire.

ma. ver.