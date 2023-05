"La verità vi farà liberi" di Padre Maggi chiude "Le parole della filosofia"

È un personaggio illustre quello chiamato a concludere la ventiseiesima edizione della storica rassegna ‘Le Parole della Filosofia’ di Ancona. Stiamo parlando del teologo, biblista e pensatore Alberto Maggi, che domani (ore 18) al Teatro Sperimentale sarà protagonista di un incontro condotto dal professor Antonio Luccarini, dedicato al tema ‘La verità vi farà liberi’. E’ la frase evangelica pronunciata da Gesù e riportata nel Vangelo di Giovanni: sarà un momento forte di riflessione dopo le precedenti relazioni a connotazione estetica, filosofica e filologica. La connotazione teologica della relazione di padre Maggi, celebre a livello nazionale e internazionale, apre su un nuovo orizzonte: agli approcci alla verità attraverso la bellezza, la conoscenza e il pensiero, si aggiunge quello della salvezza, a ricordare che la verità è oggetto non solo della scienza naturale, della sapienza metafisica e della saggezza etica, ma anche della salvezza religiosa.

Nell’ottica teologica, la verità che libera non è altro che la scoperta dell’amore, come scrive padre Maggi nel libro che raccoglie le sue conversazioni con Paolo Rodari sotto il titolo, appunto, di ‘La verità ci rende liberi’.

Dal 1995 Alberto Maggi dirige il Centro studi biblici Giovanni Vannucci a Montefano, dove si dedica alla divulgazione degli studi biblici attraverso incontri, pubblicazioni e trasmissioni radiotelevisive. Scrive per la rivista ‘Rocca’ e ha condotto per la Radio Vaticana la trasmissione ‘La Buona Notizia è per tutti’. Nel 2013 con ‘Chi non muore si rivede’ racconta la sua esperienza di malattia.

Nel 2017 affronta il difficile argomento della morte con ‘L’ultima beatitudine’ cercando di darne una dimensione naturale del percorso della vita. Nel 2019 con ‘Due in condotta’ narra la sua vita a partire da quando era bambino nel dopoguerra. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Prenotazioni: www.eventbrite.it...biglietti-le-parole-dellafilosofia. Appuntamento dunque a domani.