La versione del Comune "Nessun problema, avanti"

"Nessuno da Roma o dalla Regione ci ha comunicato alcun problema o rischio per quanto riguarda i progetti finanziati nell’ottica del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Stiamo lavorando al massimo e andiamo avanti". Così il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, sulle preoccupazioni evidenziate da parte dell’opposizione a livello nazionale e regionale. Il Comune di Ancona ha pienamente rispettato i tempi di presentazione dei progetti riconosciuti poi dagli organismi europei e lo ha fatto nella fase precedente, ossia dalla primavera scorsa. La vecchia giunta ha raccolto circa 58 milioni di euro ripartiti per una serie di progetti, a partire proprio dal settore della ‘Rigenerazione urbana’. Il Mercato delle Erbe e gli altri interventi sono pienamente in regola, già effettuate le progettazioni e addirittura stipulati i contratti, con i cantieri pronti a partire a settembre nei tempi prestabiliti. Ricordiamo che tutti i progetti del Pnrr hanno tempi e fasi ben precise da rispettare da qui al 2026 quando gli interventi oltre che terminati dovranno anche essere rendicontati. La giunta Mancinelli e in particolare l’assessore al bilancio e candidata del centrosinistra alle recenti elezioni amministrative, Ida Simonella, hanno fatto tutto nella maniera migliore. La giunta appena insediata sta proseguendo quel percorso col massimo impegno stando alle dichiarazioni dello stesso sindaco Daniele Silvetti. Nei giorni scorsi la giunta, proprio nell’area della rigenerazione urbana, ha approvato il progetto esecutivo del risanamento strutturale della biblioteca comunale ‘Benincasa’: "Come soggetti attuatori stiamo seguendo pedissequamente tutti gli step necessari – spiega il titolare della delega del Pnrr, l’assessore Stefano Tombolini – Non abbiamo intenzione di lasciare nulla di intentato e di portare a casa tutti i progetti finanziati. I grandi interventi sono stati tutti contrattualizzati, magari altre amministrazioni, comunali e non, in giro per l’Italia non sono state efficaci come la nostra. Siamo arrivati a un punto avanzato del procedimento tale da non poter immaginare un dietrofront, i Comuni hanno speso dei soldi e sorgerebbero dei contenziosi fastidiosi".

Dunque nessun problema di fondo, al momento, per quanto riguarda i progetti del Pnrr legati all’amministrazione comunale dorica: "Ho personalmente contattato alcuni funzionari informati sui fatti sia a Roma che a Palazzo Raffaello – aggiunge Tombolini – e al momento non c’è alcun sentore di questo genere. Andiamo avanti senza sosta. Noi siamo stati bravi e siamo tranquilli di poter portare avanti tutti gli interventi previsti". Dall’altro ieri il Gabinetto del sindaco, inoltre, può contare sulla nomina di Francesco Bastianelli che si occuperà proprio di Pnrr in prima istanza.

