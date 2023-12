La versione del Pd: "Tanta confusione in questi sei mesi. Grandi annunci"

"I primi sei mesi della giunta Silvetti? Tanta confusione, si sono contraddistinti per una serie di nuovi incarichi esaltando eventi in linea con quelli del passato ma spendendo di più". È un bilancio negativo, e non poteva essere altrimenti stando al gioco dei ruoli, quello tracciato dalla capogruppo del Partito Democratico, Susanna Dini, sul lavoro svolto dalla nuova amministrazione di centrodestra. Prima il concetto di confusione: "Beh sì, penso al porto e al Molo Clementino dove il sindaco poteva fare delle scelte e non le ha fatte senza assumere una posizione chiara – aggiunge la leader Dem in consiglio comunale – E poi confusione sulla cultura, sul destino della Mole. Sono stati sei mesi di grandi annunci in relazione al 2024, ma senza una visione particolare. Gli eventi di Natale? Poco o nulla di diverso rispetto al passato, spendendo di più, quasi 1 milione di euro se ci mettiamo Notte Bianca e Festa del Mare, ma intanto hanno tolto le agevolazioni Tari. Tanti soldi spesi per gli incarichi, tra cui non capisco davvero il ruolo di Francesco Bastianelli come ‘consigliere del sindaco’, oltre alle assunzioni di ulteriori dirigenti. C’è poi un concetto di fondo, me lo lasci dire. A me la loro dialettica secondo cui se una cosa è fatta bene è merito esclusivo loro e invece per le cose che non vanno si giustificano dicendo ‘Siamo qui da soli sei mesi e abbiamo ereditato il problema’. Non hanno mai riconosciuto gli 80 milioni di lavori impostati dalla giunta Mancinelli, opere che si trovano belle e pronte sul piatto".

Il bilancio dei primi sei mesi, tuttavia, spetta anche al centrosinistra, per la prima volta nella storia anconetana all’opposizione. Se la giunta Silvetti ha ampi margini di miglioramento, lo stesso si dovrebbe dire per la minoranza. In attesa di una strategia chiara dei Dem anconetani, la coalizione di centrosinistra in consiglio appare a volte debole e fuori fase. A parte Francesco Rubini (Altra Idea di Città), solo a sinistra, ci sono Massimo Mandarano (Italia Viva) e Tommasi Fagioli (Azione), divisi ad Ancona come in ottica nazionale, più fuori che dentro alle dinamiche di opposizione: "Ancona non è una città di destra – spiega Susanna Dini – Ricordo a tutti che dalle elezioni di maggio, pure nella sconfitta, il Pd ne è uscito come primo partito, che al voto sono andati poco più della metà degli aventi diritto e che la coalizione ha perso per pochi voti. Stiamo facendo un grande lavoro sotto il profilo consiliare e questo alla fine pagherà. Stiamo cercando di creare un gruppo unito, ma non è poi così strano che l’opposizione a volte voti in maniera differente".

Pierfrancesco Curzi