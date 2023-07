La versione del sindaco "Nessun motivo ideologico contro quei due eventi Ma le casse sono vuote"

Solo una questione economica e la volontà di applicare tagli lineari per non scontentare solo alcuni. Sulla cultura e sul futuro dei due eventi in cartellone ad Ancona più importanti, attesi e finanziariamente pesanti, il sindaco Daniele Silvetti, a margine della seduta consiliare di ieri, ha voluto chiarire: "Nessuna intenzione di cancellare quei due eventi, penso a Kum in particolare – spiega Silvetti – tra l’altro con Recalcati ci siamo sentiti, lui mi ha inviato una bella lettera. Non ci sono intenti ideologici dietro certe decisioni, ci mancherebbe. Il problema è davvero reale, ossia le casse vuote per il settore e gli investimenti della stagione. Di fronte a un bilancio simile non avevamo alternative. Quest’anno è così. Guardi, ne dovevo parlare proprio oggi con la Bertini (ieri, con l’assessore alla cultura, ndr). Il prossimo anno? Non vedo perché non finanziare sia Kum che La Mia Generazione, sono eventi importanti, ma riparliamone quando avremo la possibilità di verificare i bilanci e disporre di cifre diverse. Ah, La Mia Generazione non prenderà neppure un euro? Non lo sapevo, però potevano fare richiesta, avrebbero almeno preso la metà (60mila euro, ndr)".

Restando alle cifre, l’amministrazione comunale ha prodotto una variazione di bilancio per la parte corrente, soldi che si possono subito investire e spendere, pari a 2,1 milioni di euro. Alla cultura ha tributato 250mila euro per la stagione estiva fino al 31 ottobre e 200mila euro per le stagioni a novembre e dicembre. Poco forse, ma alla fine 400mila euro li doveva al verde pubblico e agli sfalci, altrettanti alle manutenzioni di strade e marciapiedi più urgenti e il resto al sociale e altri investimenti minori. Valutazioni politiche: "Perché la vecchia giunta, se ci teneva tanto a quei due eventi, non ha investito lasciando delle risorse specifiche, sia che avessimo poi vinto noi o loro alle elezioni di maggio – rincara la dose Silvetti – A me dispiace si sia generata questa situazione, ma davvero non potevamo fare altrimenti. Dalla vecchia amministrazione avremmo anche ereditato cose buone, penso alle inaugurazioni delle opere, ma anche un bilancio asfittico. Noi stiamo ancora gestendo le cose lasciate dalla vecchia giunta e tamponando la situazione, non è questione di fare uno scaricabarile". Intanto i due eventi principali di Ancona se ne stanno per andare e il prossimo anno sarà difficile riportarli a casa.

Sempre sulla cultura Silvetti ha fatto parziale marcia indietro sulla questione delle Fondazioni, su accorpamenti e finanziamenti governativi dopo la parte che aveva suscitato polemiche durante la presentazione delle linee programmatiche del prossimo quinquennio. Una seduta nervosa quella di ieri dove la promulgazione sulla delibera proprio sulle linee guida è stata annunciata sulla pagina Facebook del Comune un’ora prima che fosse votata. Un dettaglio che ha portato scompiglio in maggioranza. Da segnalare le tensioni tra il vicesindaco, Giovanni Zinni, e il consigliere del Pd Giacomo Petrelli sul tema delle indennità a sindaco e assessori. Si trattava di una interrogazione suppletiva che seguiva il dibattito del consiglio precedente. Un reciproco scambio di accuse su reazioni e comportamenti tenuti durante il dibattito ha costretto il presidente del consiglio, Simone Pizzi, a calmare gli animi che si erano accesi parecchio.

Pierfrancesco Curzi