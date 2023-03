La versione di Silvetti "Capaci solo di galleggiare E’ mancata una visione"

La lotta elettorale per la successione a Valeria Mancinelli è racchiusa nella sfida tra Ida Simonella, attuale assessore al bilancio, e Daniele Silvetti per il centrodestra. A lui abbiamo chiesto un suo giudizio sui dieci anni di guida del capoluogo da parte della Mancinelli.

Daniele Silvetti, dieci anni di Mancinelli hanno cambiato la città e se sì, come?

"Le sue giunte hanno mantenuto la barra a dritta, ma non hanno dato una visione. Ci sono troppi dossier aperti che non sono stati risolti, dal rapporto città-porto al decoro urbano: sbagliato non averlo messo tra le priorità. Manca una vocazione turistica, la città perde popolazione e non viene riconosciuta come capoluogo di regione. Insomma, la Mancinelli ha tenuto la barca a galla, ma senza una prospettiva". Un bilancio del tutto negativo dunque?

"No, ci mancherebbe. A lei riconosco, in particolare, l’aver ereditato una situazione generale molto difficile. Le stagioni della politica anconetana dal secondo mandato di Galeazzi le ho vissute tutte in un modo o nell’altro e dunque so bene come sono andate le cose. Lei è entrata alla guida della città in un momento politico molto difficile con forti preoccupazioni finanziarie. In dieci anni ha rimesso i conti in ordine in maniera convincente e determinata".

Eppure proprio lei aveva palesato alcuni timori proprio sotto il profilo finanziario e delle casse comunali, non è così?

"Non ho mai messo in dubbio le capacità della sua giunta in tema di bilancio e non ho detto che lei avrebbe lasciato una situazione disastrosa. Ho solo detto che, qualora dovessi vincere, sarà importante fare una ricognizione patrimoniale".

Sia lei che altri candidati alle prossime elezioni amministrative per la guida del capoluogo del 14 e 15 maggio hanno affermato che sono stati accesi troppi mutui per finanziare le opere che potrebbero ricadere sotto la sua gestione. Cosa ne pensa?

"Credo sia legittimo da parte mia capire come stanno i conti perché il margine di manovra è limitato. Se dovesse toccare a me sarà importante reperire risorse da ogni possibile canale istituzionale, dal Governo alla Regione fino ai fondi comunitari. Magari anche tra i privati, dove la sindaca Mancinelli in questi dieci anni ha cercato poco senza farci troppo affidamento". Lei prima accennava al ruolo di capoluogo di regione mai realmente giocato da Ancona, cosa intende?

"È mancata la propulsione politica per essere definito tale. Debbo dire, in tutta onestà, che tutta la politica regionale è stata colpevole in questo senso, da destra a sinistra".

Cosa succede con la fine dei due mandati della Mancinelli dunque?

"Si chiude una pagina, un ciclo e vedremo se ci sarà spazio per il cambiamento. In ogni caso lei è stata un pezzo di storia della città".

Pierfrancesco Curzi