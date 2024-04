La Vezzali debutta all’"Isola": sorrisi e prime sfide tra naufraghi

E’ arrivata a nuoto sull’Isola dei Famosi, mantenendo sempre un sorriso smagliante anche dopo la prima difficile prova fisica che l’ha vista sfidare i suoi amici di avventura. Prima serata da vip nell’isola di Cayos Cochinos, in Honduras, per la campionessa mondiale jesina Valentina Vezzali. "Io e l’acqua non andiamo proprio d’accordo e questo è un motivo in più per sfidare l’Isola e magari tornare con una bella medaglia d‘oro" ha dichiarato Valentina Vezzali prima di raggiungere in barca e poi a nuoto l’isola.

La campionessa olimpionica italiana di scherma che ha da poco spento 50 candeline sta mettendosi nuovamente alla prova per questa nuova avventura. Lei, la schermidrice più vincente di sempre nel fioretto, lei che ha vinto anche 16 titoli mondiali, 13 europei, cinque universiadi, due giochi del mediterraneo ed è stata 11 volte la Coppa del Mondo (78 le prove vinte) e 30 titoli nazionali in queste ore prova a sfidare, sotto i riflettori delle telecamere, i concorrenti in gara. Lo fa otto anni dopo aver lasciato le pedane, e dopo l’esperienza di sottosegretaria di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel governo Draghi.