La Vezzali inaugura "Biblio Talk"

Una delle atlete più premiate della storia dello sport italiano inaugurerà, venerdì (ore 18), al centro culturale "eFFeMMe23" La Fornace di Moie, "Biblio Talk: quattro chiacchiere su libri e dintorni con il giornalista Giovanni Filosa". L’incontro inaugurale della rassegna – che prevede appuntamenti in biblioteca fino a maggio e avrà una versione estiva nel mese di luglio, all’aperto – avrà come protagonista la campionessa jesina Valentina Vezzali (nella foto) e il suo libro "La regina del fioretto", scritto insieme a Paolo Marabini. Campionessa di precocità e di longevità, dal 1993 al 2016 ha calcato da protagonista la scena internazionale, conquistando titoli olimpici e mondiali a ripetizione. È suo il record di atleta italiana con più medaglie internazionali in assoluto nella stessa specialità. Valentina Vezzali è stata uno straordinario esempio di equilibrio e determinazione. Caratteristiche che, a fine carriera, le hanno aperto le porte dell’attività politica nel governo Draghi come sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega allo sport. La campionessa racconterà venticinque anni di scherma, le sue imprese sportive, la sua vita e le sue passioni. Il ciclo di incontri "Biblio Talk" proseguirà il 17 marzo (ore 18) con Chiara Giacobelli e il suo libro "Marche romantiche e misteriose".