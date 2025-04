La via le iniziative per bimbi e nonni

I Centri per le famiglie dell’Ambito Territoriale sociale 10 tornano anche ad aprile con un ricco calendario di attività gratuite per bambini, genitori e nonni, nei tre spazi di Fabriano, Cerreto d’Esi e Sassoferrato. Un mese all’insegna della primavera, della scoperta e della relazione tra grandi e piccoli. Dalla pittura alla cucina, dalla lettura al gioco libero, aprile è un mese da vivere insieme, tra nuove scoperte e relazioni che si consolidano.

Una particolare attenzione è rivolta al ruolo dei papà: il ciclo "Papà al Centro!" propone momenti esclusivi per padri e figli tra i due i sei anni, con laboratori esperienziali guidati dalla pedagogista Chiara Falsetti. Dopo ogni attività, è previsto un "cerchio dei papà", uno spazio dedicato al confronto e alla condivisione, per riflettere sul legame padre-figlio e rispondere alle domande dei partecipanti.

Un altro spazio orientato alla relazione è il corso di massaggio infantile rivolto a genitori con neonati da zero a sei mesi, guidato da Marica Gentili, insegnante Aimi. In cinque incontri si apprenderanno tecniche semplici ma profonde per comunicare affetto, sicurezza e benessere al proprio bambino, in un’atmosfera di ascolto e contatto autentico.