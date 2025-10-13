La viabilità nel mirino. Via Vecchini, rischio studenti. Via della Loggia o dei furbetti

Via Vecchini e via della Loggia, due nodi della viabilità anconetana su cui l’amministrazione comunale dovrebbe intervenire. Nello specifico, in via Vecchini intendiamo il tratto di strada davanti all’istituto ‘Savoia Benincasa’ dove ogni mattina, all’ingresso e soprattutto all’uscita degli studenti, si rischia grosso per incidenti e investimenti pedonali. Senza un’opportunità sicura di attraversamento il patatrac è dietro l’angolo. L’altro giorno il Carlino ha riportato la questione e alla fine della lezione abbiamo assistito a rischiosissimi attraversamenti della strada a tre corsie per unico senso di marcia. Inchiodate improvvise, rallentamenti e code che, anche a causa del semaforo all’incrocio con via san Martino e via Veneto, rendono quel tratto stradale uno dei più complessi in città. Il comune ha annunciato interventi proprio sulla viabilità dell’intera area, da via Giannelli a via Palestro, ma il primo problema da risolvere al più presto è intimare al condominio del palazzo a fianco l’ex liceo (ingresso su via Piave) di fare i lavori e togliere le recinzioni di legno che vietano il transito pedonale.

Da via Vecchini a via della Loggia dove invece va in scena il festival dei furbetti. Da un paio di settimane il Comune, a causa dei lavori per il restyling di piazza della Repubblica, ha reso la suggestiva strada a senso unico di marcia verso il duomo; per uscire dal centro storico è necessario salire in piazza del Senato, imboccare via Pizzecolli e poi scendere fino a piazza del Plebiscito, via Gramsci per poi arrivare in largo Sacramento. Per bloccare il doppio senso di marcia in via della Loggia il Comune ha piazzato una transenna con il segnale di senso vietato. Ebbene, ieri mattina in meno di mezz’ora abbiamo osservato quasi venti automobilisti infischiarsene del divieto e procedere da lungomare Vanvitelli verso piazza della Repubblica, ovviamente rallentando la marcia dei veicoli in senso contrario.

Ma c’è di più, qualcuno ha pensato bene di spostare quella transenna al margine della strada rendendola quasi invisibile. Ovviamente nel lasso di tempo della nostra osservazione non ci sono stati controlli o transiti delle forze dell’ordine e nessuna telecamera ha ripreso le continue infrazioni del codice della strada.

In attesa del ripristino del doppio senso, e magari dell’entrata in funzione dell’impianto semaforico per il senso unico alternato, l’amministrazione dovrebbe far rispettare le regole e magari togliere quella ridicola transenna.

Pierfrancesco Curzi