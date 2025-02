La viabilità per il nuovo ospedale fa infuriare gli automobilisti

Fervono più che mai i lavori per la nuova viabilità connessa all’inaugurazione del nuovo ospedale Inrca all’Aspio di Camerano. E’ stato da poco istituito il senso unico di marcia in via Zingari per tutti i veicoli, con direzione provinciale Sirolo-Senigallia, fino al 14 marzo ad esempio, una modifica necessaria per consentire il completamento dei lavori nelle aree limitrofe al nuovo complesso ospedaliero Ancona Sud.

Sono 15 i milioni di euro per la viabilità circostante che servirà il nuovo presidio ospedaliero, con tre ingressi, di cui uno di servizio destinato alle ambulanze, due parcheggi, uno con accesso dalla strada degli Zingari, una nuova rotatoria, ma anche un ponte pedonale sopra la Direttissima, che permetterà il collegamento pedonale con la stazione ferroviaria Aspio Terme-Ikea. Diversi in queste settimane i disagi lamentati dagli automobilisti e dai privati in prossimità del distributore di benzina per il cambio rivoluzionario della viabilità e in tutta la Direttissima del Conero che porta proprio lì, costellata di piccoli cantieri connessi e non, per il rifacimento della rete viaria e dei sottoservizi in diversi tratti. Il polo comunque sarà inaugurato nell’anno 2026 e nel frattempo ci sono anche trattative per l’approdo della Diagnostica Marche nel palazzo "scheletro" di fronte in linea d’aria allo stesso futuro nosocomio, aldilà del ponte che porta già in territorio osimano.