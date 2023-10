"La viabilità pronta a riprendere"

Dovrebbe riaprire in queste ore la viabilità sopra i Tre Archi di Osimo: il termine dei 21 giorni per il consolidamento non era ancora finito la scorsa settimana, quando via Matteotti è stata riaperta. Dopo l’asfaltatura sarà riaperto regolarmente il traffico da via Cappuccini a via Leopardi. "Vorrei rassicurare sui pannelli che al momento campeggiano sulla facciata frontale dei Tre Archi. Sono stati apposti in via precauzionale ma quando, a primavera, interverremo con i fondi Pinqua dal Pnrr per l’abbellimento di Porta Vaccaro, l’ingresso a San Marco tornerà alle sue origini senza più strutture a coprirla", ha ribadito il primo cittadino.