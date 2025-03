La Vigor a caccia della vittoria in casa

La Vigor è padrona del proprio destino. Un successo di fronte al proprio pubblico avvicinerebbe i rossoblu all’obiettivo salvezza e ricaricherebbe il popolo vigorino con una ventata di entusiasmo.

Contro il Termoli, la squadra senigalliese si gioca una fetta importante del proprio futuro, ma non sarà affatto semplice visto che quella molisana è una delle squadre più in forma del girone.

Se qualche mese i giallorossi apparivano destinati, senza appello, ad un finale di stagione tra enormi sofferenze, l’approdo di mister Mosconi ha decisamente cambiato le sorti termolesi. Con questo ruolino di marcia infatti potrebbero salvarsi senza imbattersi nella lotteria playout.

La Vigor è avvisata, tuttavia il gruppo si è allenato al meglio. La sensazione positiva che nel corso della settimana è emersa da più parti viene confermata anche da James Tenkorang, uno dei pilastri dell’attacco vigorino.

"Abbiamo conquistato un buon punto a Civitanova: un campo difficile contro una squadra motivata a far punti. In questo momento però vincere è fondamentale e domenica scorsa non ci siamo riusciti. Siamo comunque soddisfatti e sono certo che riusciremo a conquistare bottino pieno domani pomeriggio – spiega l’ex attaccante di Fano e Livorno -. Aspettiamo il Termoli, un’altra formazione in lotta per la salvezza, ma di fronte ai nostri tifosi spero sia una storia diversa. I prossimi avversari sono reduci da una lunga serie di risultati positivi, questo non ci spaventa affatto: la Vigor si farà trovare pronta".

L’attacco rossoblu dovrà rinunciare allo squalificato Kone, ma Antonioli ha le sue alternative in attesa di riabbracciare sia l’ivoriano sia Federico Alonzi che tornerà in gruppo la prossima settimana. Tra le alternative c’è sicuramente Tenkorang alla ricerca del primo gol in maglia Vigor.

"Sto bene e ho una gran voglia di esultare insieme a questa splendida tifoseria – conclude l’attaccante vigorino -. Non vedo l’ora che arrivi il mio primo gol, il risultato della squadra però è e sarà sempre la mia priorità. Ci aspetta una gara impegnativa, di certo molto fisica, non vogliamo fallire".

Nicolò Scocchera