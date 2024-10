La Vigor a Fermo avrà i suoi tifosi

Ad un certo punto è necessario guardare avanti. Le polemiche dopo la gara contro il Chieti hanno distolto l’attenzione di tanti dal vero obiettivo della Vigor: tornare subito alla vittoria. La squadra e lo staff invece, hanno ben chiaro il cammino e si sono rimessi al lavoro per voltare pagina. Lorenzo Mancini, perno del centrocampo vigorino e fedelissimo di Clementi, è fiducioso e si aspetta una Vigor propositiva.

"Stiamo lavorando bene, la squadra è in forma sotto l’aspetto fisico e lo stesso posso dire di me: rispetto alla passata stagione sto molto meglio, gli acciacchi sembrano essere alle spalle - dice il centrocampista di Ostra Vetere, che torna a parlare del finale di gara contro il Chieti -. Quello che è successo domenica non farebbe piacere a nessuno, ma dobbiamo andare oltre; come si dice in questi casi "la prestazione c’è stata", ripartiamo da questo".

Domenica alle 15, la Vigor affronterà una Fermana alla ricerca di continuità.

"Siamo consapevoli che a Fermo sarà durissima, affronteremo una squadra molto preparata che ha saputo mettere in difficoltà formazioni molto ben organizzate - continua Mancini -. Giocheremo su un campo in erba, aspetto che potrebbe danneggiarci, tuttavia credo che la sconfitta di domenica contro il Chieti qualcosa di buono lo abbia portato, mi riferisco alla consapevolezza nei nostri mezzi. Abbiamo controllato la gara per lunghi tratti contro una formazione che viene da tutti considerata una delle favorite".

Novità sul fronte biglietti: il club rossoblu ha scongiurato la possibilità di dover fare a meno dei propri tifosi al "Recchioni". Via libera da parte delle autorità competenti, i tifosi della Vigor potranno regolarmente seguire la squadra e non lo faranno in pochi, visto che un pullman è già stato riempito. La prevendita è scattata ieri pomeriggio, giovedì 10 ottobre, alle ore 16. La società ospitante ha previsto la vendita dei tagliandi attraverso il circuito Vivaticket. Sarà possibile assicurarsi i biglietti per il Settore Ospiti sino a sabato alle ore 19. Il costo del singolo biglietto è pari a 12 euro oltre ai diritti di prevendita. Ingresso omaggio per gli Under 14 che devono comunque munirsi del tagliando.

Il botteghino dello stadio per i tifosi ospiti sarà chiuso il giorno della gara. Si ricorda ai tifosi senigalliesi che per recarsi allo stadio è obbligatorio imboccare l’uscita autostradale del casello di Porto San Giorgio-Fermo.

Nicolò Scocchera