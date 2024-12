La Vigor Castelfidardo ferma in casa il Vismara

VISMARA

1

VIGOR CASTELFIDARDO

1

VISMARA: Melchiorri, Nicolini, Beninati, Morani (41’ st Harrach), Palazzi, Del Pivo, Vagnarelli (36’ st Carnaroli G.), Letizi, Renzi, Gaudenzi (31’ st Mazzari), Pistola. All. Fulgini.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Garofolo (34’ st Ascani), Perna, David Nasif, Valler, Corneli, Ballarini, Mosca (41’ st Luque), Stampella (26’ st Storani), Terrè, Barigelli (42’ st Pasqualini). All. Malavenda.

Arbitro: Domizi di Macerata.

Reti: 5’ pt Gaudenzi, 26’ pt Mosca.

La Vigor Castelfidardo esce indenne dal campo del Vismara. La squadra di Malavenda prende un punto in rimonta. I gol entrambi nel primo tempo. Dopo 5’ sono i padroni di casa a scappare in vantaggio con un tiro all’incrocio di Gaudenzi che non lascia a scampo a Lombardi. La Vigor sfiora per due volte il pareggio, poi la formazione fidardense lo trova poco prima della mezz’ora con una deviazione decisiva di Mosca su punizione da lontano di Terrè.