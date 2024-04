La Vigor Castelfidardo si arrende al Trodica

TRODICA

2

VIGOR CASTELFIDARDO

0

TRODICA: Marani, Berrettoni, Ciccalè (26’ st Diamanti), Monserrat, Romagnoli (21’ st De Martino), Tartabini (20’ st Ciccarelli), Merzoug, Emiliozzi, Bittolo, Chornopyschuk (20’ st Antolini), Panichelli. All. Buratti.

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Gambacorta, Bruciapaglia (26’ st Santoni), Gioielli (20’ st Rombini), Marconi, Bandanera, Pincini, Malaccari (20’ st Calligari), Altobello, Mosca, Storani (1’ st Terre). All. Manisera.

Arbitro: Crincoli di Ascoli.

Reti: 16’ pt Berrettoni, 20’ pt Chornopyschuk.

Seconda sconfitta consecutiva fuori casa per la Vigor Castelfidardo con tanto di retrocessione al terzo posto per i fidardensi. Il Trodica, in un buon momento di forma, chiude la sfida nel primo tempo, Nel giro di una manciata di minuti i giocatori di Buratti mettono a segno due gol. Il primo a firma di Berrettoni e poi con il gran gol di Chornopyschuk. La Vigor Castelfidardo non riesce a recuperare e così chiude terza la stagione regolare e nei playoff sfiderà proprio il Trodica, ma sul proprio campo.