La Vigor cerca conferme a partire da Termoli

Non sono giorni di festa per la Vigor Senigallia. Anzi, la squadra allenata da mister Aldo Clementi sta lavorando duramente perchè a Termoli vuol trovare conferme. La decima giornata del girone F, vedrà i rossoblu impegnati domenica alle 14,30 contro il Termoli allo stadio "Cannarsa". La squadra non sarà sola, il club infatti ha già divulgato alcune informazioni utili per l’acquisto dei biglietti. La prevendita è attiva. La società ospitante ha previsto la vendita dei tagliandi attraverso il circuito Vivaticket, è possibile recarsi anche nei punti vendita abilitati. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti chiuderà sabato alle ore 19. I biglietti a disposizione per i tifosi in arrivo da Senigallia sono 118. Il costo del singolo biglietto è 10 euro ai quali vanno aggiunti i diritti di prevendita. Il botteghino dello stadio per i tifosi senigalliesi sarà chiuso il giorno della gara. Cosa ci si aspetta dalla Vigor? Lo stesso approccio propositivo messo in campo in occasione del derby di domenica scorsa.

Mercato e classifica non possono distogliere la squadra dall’obiettivo primario: vincere per arrivare ai turni di fuoco con una classifica confortante. Dopo Termoli, gara per nulla semplice, sarà la volta del turno in Coppa Italia in casa della Samb, poi Recanatese, ancora Sambenedettese, stavolta in campionato, e L’Aquila. Un periodo non semplice ecco allora che la vittoria nel derby contro la Civitanovese assume un’importanza enorme per il morale del gruppo vigorino. A proposito di Coppa e biglietti, mercoledì prossimo alle 14:30, la Vigor sarà impegnata al "Riviera delle Palme" contro la Samb per disputare i trentaduesimi di Coppa Italia Serie D.

La società del presidente Massi ha già divulgato alcune informazioni destinate ai tifosi in arrivo da Senigallia.

La prevendita è già attiva, i tagliandi sono acquistabili in prevendita sul circuito Vivaticket, online sul sito web www.ussambenedettese.it alla sezione Ticket e presso il Samb Store di via Fiscaletti (negli orari di apertura), per il settore ospiti sarà messa a disposizione una prima dotazione di 500 biglietti con vendita fino alle ore 19 di martedì 5 novembre (botteghino ospite chiuso il giorno della gara).

Nicolò Scocchera