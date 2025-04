La Vigor cerca la vittoria a L'Aquila: Ferrara guida l'attacco

La Vigor non ha più scelta. Deve vincere, mostrare finalmente la sua anima. Affidarsi o sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi non servirebbe a nulla.

I buoni propositi vengono detti e ripetuti da mesi, ora sta alla squadra fornire risposte concrete. Antonio Ferrara, numeri alla mano il leader offensivo della compagine senigalliese, ne è consapevole e in Abruzzo si aspetta continuità. Ingrediente imprescindibile per non partire battuti al "Gran Sasso d’Italia".

"Sicuramente a L’Aquila arriveremo con maggiore fiducia, perché contro la Samb si è rivista una Vigor propositiva, agguerrita, capace di creare molte più occasioni da gol rispetto alle uscite precedenti - spiega Antonio Ferrara -. Purtroppo però nel calcio contano i risultati e domenica scorsa abbiamo perso un’occasione per raccogliere punti che ci avrebbero fatto estremamente comodo".

Antonio Ferrara è una delle poche certezze che ha mister Antonioli. L’attaccante romano ha segnato 8 gol in stagione e nelle ultime giornate è il vigorino che ha creato più pericoli alle difese avversarie. Il buon rendimento dell’ex Riccione appare un tassello fondamentale nella rincorsa alla vittoria che manca ormai da un mese e mezzo. Con la sua velocità, Ferrara è davvero l’arma in più della Vigor.

"I gol sono il pane quotidiano per un attaccante, segnare fa sempre piacere soprattutto di fronte al proprio pubblico - prosegue l’attaccante vigorino -. Torniamo però al solito punto… I gol devono essere utili, finalizzati al risultato e purtroppo non è accaduto negli ultimi tempi. Un vero peccato, per noi e per la nostra gente: i tifosi hanno dato vita ad un grande spettacolo in occasione della gara contro la Samb, dal campo sono rimasto davvero colpito. Spero che continuino a regalarci il loro affetto, il loro supporto perché ne abbiamo proprio bisogno".

Finora la Vigor non ha mai vinto gli scontri diretti con le cosiddette "big", eccezion fatta per la gara di andata contro l’Ancona.

"Mi aspetto continuità, un’altra prestazione di alto livello da parte della Vigor, ma credo sia legittimo aspettarsi anche dei risultati - prosegue Ferrara -. A L’Aquila sarà molto dura: loro sono in un momento complicato, ma con una classifica migliore, ben diversa da quella della Vigor. Al di là di tutto, L’Aquila è una squadra attrezzata per altri obiettivi, per una classifica di alto livello. Sarà dura, ma dobbiamo crederci, gli stimoli non mancheranno".

Nicolò Scocchera