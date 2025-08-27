La Vigor chiude il mercato, ora si pensa al Fosso. Il doppio ex Pandolfi: "Sarà una partita diversa"

La Vigor non farà movimenti in entrata o in uscita. Potrebbe arrivare un under in attacco, ma al momento è solo una possibilità. Ad oggi le attenzioni rossoblu sono tutte sulla partita di Coppa di Fossombrone. Iniziare bene è l’obiettivo primario della Vigor, ma la squadra di Magi è ancora un cantiere aperto. Il tempo delle amichevoli è finito, ora si fa sul serio. E l’inizio è di quelli importanti: domenica prossima alle 16 in casa del Fossombrone inizia una storia nuova per la Vigor; per qualcuno invece è già tempo di fare i conti con il proprio passato. Riccardo Pandolfi e Niccolò Urso oggi sono alla Vigor, ma fino allo scorso anno hanno indossato la casacca del Fosso. "Sarà una partita diversa da tutte le altre, da parte mia c’è tanta curiosità - dice Pandolfi -. Siamo carichi, vogliamo vedere a che punto siamo. Una partita ufficiale, in una competizione che vogliamo onorare fino in fondo, credo sia una bella occasione per capire la condizione del gruppo". Sulla stessa lunghezza d’onda Niccolò Urso, nuovo centrale difensivo della Vigor. "Sarà una bella emozione incontrare subito tanti amici che ho vissuto e conosciuto a fondo negli ultimi 5 anni a Fossombrone - aggiunge Urso -. Le amichevoli sono importanti per migliorare la condizione, ma ora il registro cambia. Domenica sarà una storia diversa". L’ambiente rossoblu ha subito conquistato i due ex Fossombrone che vivono con entusiasmo questa nuova esperienza nella spiaggia di velluto. "I tifosi ci hanno fatto percepire immediatamente a loro passione, a Senigallia si tocca con mano il legame tra Vigor e città - aggiunge Pandolfi -. Non vedo l’ora che arrivi domenica per entrare nel mondo Vigor, il Bianchelli può diventare il nostro fortino".

Un buon inizio in fase di ambientamento, ma la stagione sarà lunga e difficile e la Vigor ha ancora tanta strada da fare.

"L’ambiente lo conoscevamo e personalmente ho sempre ammirato questa realtà - prosegue Urso -. Siamo stati accolti benissimo e partire con il piede giusto in un ambiente completamente nuovo è fondamentale. Sarà un campionato durissimo, credo che tutti ne siano consapevoli, ce la vedremo con tante squadre ben attrezzate e con tante piazze storiche. Non c’è più la Samb, ma sono arrivate realtà importanti come Maceratese e Giulianova, ci sarà da divertirsi".

Nicolò Scocchera