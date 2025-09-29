La Vigor crolla contro il Teramo. Manca la reazione della squadra

VIGOR 1 TERAMO 3

VIGOR (3-5-2): Novelli 6, Tomba 5 (22’st Subissati 6), Magi Galluzzi 5, Urso 5, Shkambaj 5,5, Tonelli 6,5 (14’st Braconi 5,5), Gambini 5, Pandolfi 5, De Marco 5,5, Caprari 6,5 (14’st De Feo 5,5), Alonzi 5 (31’st Pesaresi 6). All. Berretta

TERAMO (3-4-2-1): Torregiani 6,5, Della Quercia 6,5, Botrini 6, Bruni 6,5, Salustri 6,5 (41’st Costanzi s.v.), Messori 7, Angiulli 6,5 (5’st Vitali 7), Pietrantonio 8, Pavone 7 (30’st Fall 6), Sereni 7,5 (22’st Maiga 6), Nanapere 6 (38’st Persano s.v.). All. Pomante

Arbitro: Papagno di Roma 2

Reti: 40’pt Pietrantonio (T), 1’st Caprari (V), 6’st Sereni (T), 8’st Vitali (T)

Note: Gambini (V), Botrini (T) Spett. 1100 circa

Prestazione altamente insufficiente della Vigor che crolla in casa sotto i colpi del Teramo. Ad inizio secondo tempo la riapre Caprari, ma gli ospiti spengono l’entusiasmo del "Bianchelli" piazzando due reti in una manciata di minuti, chiudendo così ogni discorso.

Magi conferma le novità tattiche, riproponendo un 3-5-2 con Caprari e Alonzi in avanti. Il primo vero squillo della contesa però è biancorosso: Sereni si porta sul fondo nel versante destro del campo, duetta perfettamente con Pavone che da buona posizione calcia sul primo palo, Novelli respinge con il piede.

Portiere vigorino protagonista anche al 20esimo minuto, su tiro di Pietrantonio, bravo anche qualche istante più tardi su un’altra conclusione ravvicinata, stavolta di Messori, che l’estremo difensore classe 2007 devia in angolo.

La Vigor fatica a tirarsi fuori dalla pressione teramana, ci riesce poco dopo la mezz’ora con una conclusione di Pandolfi che esce di poco.

Trova gloria invece Pietrantonio che trasforma in oro un calcio di punizione dal limite dell’area, non può nulla stavolta Novelli ed il Teramo passa meritatamente in vantaggio.

I rossoblu rischiano di capitolare anche in pieno recupero con un tiro da metà campo di Angiulli che vede Novelli fuori dai pali, il pallone sorvola la traversa di un nulla graziando clamorosamente la Vigor.

Inizio ripresa: non passa neppure un minuto e la Vigor trova il pareggio. Sponda di Alonzi per Tonelli che trova Caprari, spalle alla porta il giovane attaccante lavora benissimo il pallone, si gira e batte Torregiani. La gioia è davvero effimera perché in un paio di minuti il Teramo non solo ritrova il vantaggio, ma lo mette in cassaforte. Prima con un tap in di Sereni poi con un tiro da posizione centrale di Vitali. Vigor k.o. proprio nel momento in cui la speranza stava rifiorendo al "Bianchelli".

Finisce senza particolari squilli, senza una reazione degna di nota da parte dei padroni di casa che incassano un’altra cocente sconfitta e chiudono una settimana nerissima che non lascia presagire nulla di buono.

Nicolò Scocchera