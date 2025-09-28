"La Vigor deve invertire il trend"

Non è stata fortunata la Vigor in queste prime settimane, eppure alcuni errori sono stati commessi. Contro il quotato Teramo, l’obiettivo dello staff tecnico vigorino è ridurre al minimo le ingenuità, provare a scrivere una storia diversa e cercare in tutti i modi il successo che davanti al pubblico amico non è ancora arrivato.

"Questa sfida ci dirà chi siamo, il risultato è difficile da prevedere, ma dobbiamo invertire il trend perché anche se le prestazioni ci sono, i risultati non ci soddisfano – spiega Beppe Magi, allenatore della Vigor -. Il tempo c’è, sta a noi crescere, migliorare, non accontentarci... Non possiamo accettare passivamente gli episodi, la Vigor non è la vittima sacrificale di nessuno e può battersi alla pari contro ogni avversario".

In panchina però Giuseppe Magi non ci sarà, a causa della squalifica di 4 giornate, al suo posto il vice Berretta. A tal proposito il mister fa chiarezza su quanto accaduto mercoledì scorso.

"Sono il primo ad essere arrabbiato e deluso per quanto è accaduto a Lido di Ostia – spiega mister Magi, che per la prima volta entra nel dettaglio dei fatti che hanno portato alla sua espulsione al termine della gara contro l’Ostiamare -.Tutto è nato dopo la comunicazione del recupero decisa dall’arbitro, a mio avviso era troppo poco e glielo ho fatto presente, non ha gradito la mia reazione e mi ha cacciato. L’amarezza e il nervosismo erano al massimo e sono andato avanti con le proteste; ero arrabbiato per il verdetto che stava emettendo il campo, non ce l’avevo con lui, ma ha equivocato ed ora devo fare i conti con una squalifica piuttosto lunga… Farò tesoro dei miei errori – continua Magi -. Ora però dobbiamo andare avanti e pensare alla gara contro il Teramo, sono piuttosto soddisfatto dalle notizie che arrivano dall’infermeria perché De Feo e Braconi sono, quantomeno convocabili, quindi il bicchiere è mezzo pieno".

La rifinitura della Vigor ha offerto qualche indicazione. La sensazione è che mister Magi voglia riproporre il 3-5-2 che a Lidio di Ostia ha ben figurato, al di là del triste epilogo finale. Una strada percorribile, ma tutto dipenderà dalla decisione del tecnico su De Feo e Braconi. I due fari dell’attacco rossoblu, tornano tra i convocati, ma non hanno i 90 minuti nelle gambe e Magi deve valutare al meglio quando gettarli nella mischia. Una cosa però è certa: che sia Pesaresi o Alonzi il centravanti, entrambi hanno bisogno della spinta e del supporto offensivo di Braconi e De Feo per trovare il feeling con il gol e riportare la Vigor alla vittoria.

Nicolò Scocchera