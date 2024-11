La Vigor è malaticcia: "Il riscatto ad Ascoli"

C’è qualcosa che non va in questa Vigor. Lo si temeva da un po’, qualcuno lo aveva persino detto a denti stretti, ora però, i timori si sono trasformati in certezza. La gara di Coppa Italia persa contro il Castelfidardo ha gettato nello sconforto i tifosi, sempre più preoccupati per il prosieguo della stagione. Non è certo più tranquillo mister Clementi: la Vigor è apparsa spenta, macchinosa, con poche idee… Non proprio la miglior versione di una squadra in cerca di conferme. I giocatori scesi in campo contro il "Castello" non sono i cosiddetti "titolari", ragion per cui è lecito aspettarsi qualcosa in più, soprattutto in termini di atteggiamento. Vigor rimandata dunque, ma sarebbe ingeneroso fare processi o imputare tutte le colpe a mister Clementi. L’allenatore non ha stravolto dall’oggi al domani il suo modo di preparare le gare, ne consegue il fatto che al gruppo manca un leader in grado di dare equilibrio alla squadra. La compagine di Seccardini è una delle formazioni più lanciate ed in forma del torneo, alla Vigor servirà una prestazione senza sbavature per uscirne indenne, ma le disattenzioni sono sempre troppe nonostante le raccomandazioni del mister perciò non è assurdo considerare i rossoblù nettamente sfavoriti. Una delle poche note liete nello spogliatoio vigorino porta il nome di Eneo Pjetri. Il centrale albanese incarna lo spirito e l’essenza della favola calcistica. "Personalmente sono felice del mio lavoro, ma i risultati non soddisfano i nostri tifosi - dice l’ex Montefano -. Mi impegno costantemente per crescere, lo faccio per questa maglia, per i miei compagni, per me stesso e per i tifosi. A Senigallia ho capito una cosa: in piazze come questa, conta solo vincere. Unità di intenti e concentrazione - conclude -. Ad Ascoli vogliamo conquistare i 3 punti".

Nicolò Scocchera