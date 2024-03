La Vigor fa i salti di gioia: "E’ la vittoria del gruppo"

Nella spiaggia di velluto c’è un clima di festa. La roboante vittoria per 5-1 sul Fano sta lasciando una lunga scia di entusiasmo ed euforia tra i tifosi della Vigor. Una gioia che la squadra di Clementi condivide con prudente distacco perché il cammino è ancora lungo.

Pochi chilometri a nord della Rotonda invece l’atmosfera è ben diversa. L’ ambiente granata non ha nascosto la preoccupazione per come è maturata questa sconfitta. Il Fano è apparso scarico e arrendevole, ha permesso alla Vigor di scatenarsi negli spazi e sfruttare al meglio le ripartenze, in sostanza non è mai riuscito a far traballare le certezze dei ragazzi di Clementi.

Un derby a tinte rossoblu ed i protagonisti sono stati gli ex: Pierfederici, senigalliese ex Vigor, ha avuto il merito di accendere un barlume di speranza tra i tifosi fanesi, tutto più facile invece per Capezzani e Broso che hanno fatto un figurone in un "Bianchelli" al settimo cielo.

Se Capezzani è riuscito a conquistare le chiavi del centrocampo dopo un periodo molto difficile a causa dei tanti infortuni, Broso sta offrendo un supporto fondamentale al reparto avanzato rossoblu. Spesso chiamato in causa nonostante gli acciacchi fisici, l’ex Alma ha sempre risposto presente e continua a collezionare reti pesantissime. Dopo il gol al "Riviera delle Palme" nel dicembre scorso, è riuscito ad infliggere una doppietta alla sua ex squadra. Due reti a risultato ormai ottenuto, ma pur sempre preziose per il morale di un giocatore che, con 5 gol, è il quarto miglior marcatore della Vigor. "È la vittoria del gruppo, un successo giusto e meritato che premia il lavoro svolto nel corso della settimana - afferma Antonio Broso -. La Vigor ha dimostrato il proprio valore, tutti i ragazzi chiamati in causa sono stati all’altezza. Sono felice per la doppietta, cerco sempre di farmi trovare pronto".

Due reti coronate da altrettante corse sotto la tribuna, evidentemente per dedicare la doppietta a qualcuno di molto speciale.

"Sì è vero, ho dedicato entrambi i gol a mia moglie visto che era il suo compleanno - rimarca Broso -. Sono corso sotto la tribuna per farle questo piccolo regalo. Ora però guardiamo avanti, abbiamo un appuntamento infrasettimanale molto insidioso, non vogliamo vanificare i nostri sforzi".

Giovedì pomeriggio infatti, la Vigor sarà impegnata nella difficile trasferta di Sora (ore 14:30). Un altro atto di questo campionato che non ha ancora emesso verdetti.

Nicolò Scocchera