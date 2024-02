La Vigor fa il colpaccio, un successo Real

REAL

VIGOR SENIGALLIA

REAL (3-4-3): Benvenuti 6; Calisto 6, Albanesi 5,5 ( 36’st Squerzanti 6), Malvestuto 5.5; Pasqui 5,5 (19’st Primasso 6),Gianni 5,5, Meledandri 5.5 (40’st Riccucci 6), Cantiani 5.5; Perrotta 5 (19’st Cardillo 5) Napoleoni 6.5 (22’st Milani 5), Manca 5,5. A disp.: Simionato, Nardoni, Compagnone, Scaffidi. All. Polverini 5

VIGOR SENIGALLIA (4-3-3): Barzanti 6; Bucari 6,5, Tomba 6 (20’st Magi Galluzzi 6.5), Marini 6, Scheffer Bracco 7; Gambini 6 (9’st Baldini 6), Romizi 6,5 (15’st A.Pesaresi 6), Capezzani 6 (21’st Zammarchi 6); Kerjota 6.5, D.Pesaresi 7 (33’st Broso 6), Balleello 6.5. A disp.: Pruccoli, Boria, Serfilippi, Vrioni. All. Clementi 7

Arbitro: Angelo di Marsala 6

Marcatori: 35’pt D. Pesaresi (V), 45’pt Napoleoni (RM), 35’st Scheffer Bracco (V)

Note: Ammoniti: Gambini, Calisto, Albanesi, Primasso, Napoleoni, Manca, Baldini, Rec per 1’, st 5’. Angoli 4-5 per il Real Monterotondo

La Vigor Senigallia rialza la testa e torna al successo dopo cinque turni: la squadra di mister Clementi batte per 2-1 il Real Monterotondo a domicilio e riprende la corsa in classifica per la lotta alla zona playoff.

La cronaca. L’avvio della Vigor è su buoni ritmi, con Romizi prima e Balleello che sfiorano il vantaggio. I primi minuti vedono Senigallia comandare le operazioni, mentre il Monterotondo fatica a trovare i filtranti giusti per farsi vedere dalle parti di Barzanti. Gli ospiti insistono a testa bassa e sfiorano ancora la rete: Balleello crossa per il solito Romizi, che di testa manda di poco sul fondo. Quello della Vigor è un vero e proprio monologo, che viene premiato poco dopo la mezz’ora: D. Pesaresi recupera palla e dal limite insacca l’1-0 alle spalle di Benvenuti. L’inerzia è tutta per gli ospiti che poco dopo sfiorano il raddoppio con Kerjota. Il primo tempo sembra scivolare via, ma alla prima occasione il Monterotondo pareggia: Napoleoni pesca il gol della domenica dalla distanza e fa uno a uno all’intervallo.

Ad inizio ripresa la Vigor Senigallia prova a riportarsi in vantaggio, con Cantiani che salva i padroni di casa sulla linea di porta. Mister Clementi prova a pescare forze fresche dalla panchina inserendo Broso, con la Vigor che mantiene il pallino del gioco. Il pressing di Senigallia procede senza soste ed al 35’ ecco che arriva il nuovo vantaggio: Scheffer Bracco è il più lesto a spingere la sfera in rete, segnando il 2-1 che chiude in conti. Nel finale non serve a niente la reazione del Real Monterotondo, con gli ospiti che controllano e tornano al successo.