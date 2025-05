La Vigor guarda al futuro: ottimismo e focus sul settore giovanile

La Vigor già guarda al futuro con una buona dose di ottimismo.

Con la salvezza matematica ormai in tasca, dirigenti e tifosi rossoblu sono proiettati alla prossima stagione.

Tra presente e futuro è tempo di bilanci: il primo lo stila la bandiera della Vigor, l’uomo da 486 presenze, oggi in dirigenza, ovvero Stefano "Fefi" Goldoni.

"È stato un finale sofferto, in realtà quasi tutta la stagione è stata complicata, soprattutto dopo quella maledetta sconfitta contro il Chieti nella gara di andata - spiega Goldoni -. Da quel momento in poi si sono materializzati tanti problemi, ma l’aspetto più delicato è stato risolto qualche settimana fa. Un passaggio difficile, seppur importante sia per i dirigenti sia per la città. Ammettere di aver commesso degli errori, cambiare in corsa e non far pesare alla squadra le conseguenze delle proprie scelte... Sono le mosse di un grande club".

Goldoni si riferisce alla separazione dall’avvocato Lewis. Ma che Vigor dovranno aspettarsi i tifosi in futuro?

"Il focus va spostato sulla prossima stagione - prosegue Fefi -. Abbiamo delle idee e possano essere messe in pratica… Il settore giovanile diventerà ancor più centrale in questo nuovo progetto, ma abbiamo bisogno di un sostegno sia da parte degli imprenditori locali sia da parte dell’amministrazione. Sono certo che questa speranza diverrà realtà". Poi ci sono i tifosi, l’anima della Vigor indipendentemente dalla classifica.

"Un pensiero speciale lo rivolgo ai tifosi - conclude Fefi -. Da anni affollano il Bianchelli, nessuna difficoltà o sconfitta sembra scalfire la loro passione. Quest’anno siamo andati spesso sopra le 1000 presenze, abbiamo addirittura sfiorato quota 4000... Significa che lo stadio è uno dei posti preferiti dai senigalliesi".

A proposito di tifosi: la prevendita per la sfida di domenica a Riano contro il Roma City è già attiva. L’acquisto dei biglietti riservati ai tifosi della Vigor potrà essere effettuato esclusivamente online, tramite il sito GO2 oppure utilizzando il link reperibile direttamente nel sito internet della Vigor. La prevendita terminerà alle ore 20 di sabato. Il prezzo è di 10 euro escluso il costo di prevendita che verrà applicato dal rivenditore al momento dell’acquisto. Il botteghino Ospite resterà chiuso il giorno della partita.

Nicolò Scocchera