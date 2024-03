La Vigor non vuole mollare i playoff. C’è l’Atletico Ascoli: gara spinosa

Tutto è iniziato il 19 maggio 2019 al "Della Vittoria" di Tolentino, in quello spareggio che sorrise alla Vigor. Da allora, tra Promozione, Eccellenza e Serie D, il cammino dei senigalliesi si è intrecciato più volte con quello dell’Atletico Ascoli. Oggi pomeriggio andrà in scena il quinto atto di questa sfida che ha sempre regalato emozioni. Dopo un inizio complicato, il cambio in panchina ha dato uno scossone alla squadra bianconera. Sotto la guida tecnica di mister Seccardini (oggi squalificato) la compagine picena ha dimostrato di potersela giocare con tutti e Clementi non nasconde la propria ammirazione.

"L’Atletico Ascoli ha una filosofia di gioco molto interessante – afferma il tecnico della Vigor -. Sono propositivi, hanno idee e dimostrano coraggio al cospetto di qualunque avversario senza timori. Mi aspetto una gara molto combattuta, la loro classifica non deve trarre in inganno. La vittoria di Monterotondo ha regalato un quid in più alla nostra settimana - rimarca l’allenatore - un successo che ci permette di rimanere in scia per un posto nei playoff".

Il tecnico di Senigallia dovrà rinunciare ad alcuni elementi cruciali del proprio scacchiere: non saranno del match Bucari, Mancini, Mori, Alessandroni e Bartolini. A questa lista si aggiungono Serfilippi che ha rimediato un fastidio muscolare nel corso della rifinitura e Broso alle prese con la febbre. Qualche buona notizia però c’è: torna tra i pali rossoblu Edoardo Roberto dopo la squalifica di 4 giornate, il portiere scalpita e mister Clementi gli affiderà le chiavi della porta vigorina. Al tempo stesso però spende parole al miele per Barzanti che non ha affatto sfigurato in questo lungo lasso di tempo.

"Barzanti si è sempre fatto trovare pronto, in partita ci ha dato tanto e sono molto soddisfatto – continua il tecnico -. Roberto sta per tornare, vuole essere protagonista ed è molto carico. La sua assenza ci ha procurato un danno considerevole, non solo per l’aspetto tattico, ma anche per l’immagine della squadra".

La presenza di Roberto garantisce solidità al reparto arretrato, ma crea qualche grattacapo allo staff tecnico nella scelta degli under. Senza Barzanti manca un 2004, ecco allora che il tecnico potrebbe dare un’altra chance al 2006 Beu che, nel 4-3-3, andrebbe ad accomodarsi sulla fascia sinistra. A questo punto il 2004 Vrioni potrebbe accomodarsi nel terzetto avanzato, ma il ballottaggio con Balleello vede favorito quest’ultimo. Clementi dovrà ingegnarsi per disegnare una formazione equilibrata ed allo stesso tempo efficace. Sfrutterà ogni secondo a disposizione per rifletterci su, ad oggi l’unica certezza appare la scelta del modulo: il tecnico non si discosterà dal collaudato 4-3-3.

Nicolò Scocchera