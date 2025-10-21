La Vigor ora si scopre squadra da trasferta. Morale alto per il terzo risultato utile consecutivo

Ad oggi la Vigor è una squadra "formato trasferta". Lo dicono i numeri in modo chiaro e incontrovertibile: degli 11 punti racimolati sinora, 9 sono arrivati da 3 successi esterni (Macerata, Fossombrone e San Mauro Pascoli). Solo un paio di pareggi, invece, sono maturati in casa: quello amaro contro il Giulianova alla seconda giornata e quello contro il Notaresco, nell’ultima e non memorabile apparizione casalinga.

Il successo di domenica scorsa contro la Sammaurese regala alla Vigor tanta serenità e gli spunti che infondono una bella dose di fiducia a tutto l’ambiente sono molteplici.

In primis la continuità. La vittoria in Romagna è il terzo risultato utile consecutivo (2 successi ed un pareggio). Una reazione niente male per una squadra che veniva da altrettante sconfitte di fila. E a proposito di reazione, i rossoblu stanno mostrando tempra, carattere e lucidità anche nei momenti più complicati.

Un’altra affermazione in rimonta, proprio come accaduto a Fossombrone, stavolta in casa di una squadra in crisi di risultati e fresca di avvicendamento in panchina: in sostanza un risultato da non sottovalutare. La squadra di Senigallia non si esprimerà al meglio, non avrà ancora raggiunto la condizione migliore, ma sta dimostrando di essere unita e più viva che mai.

Anche il tabellino marcatori regala bagliori di ottimismo. Alonzi è tornato al gol, il secondo della stagione dopo la rete di Macerata all’esordio, andando a bersaglio da rapace d’area come sanno fare i bomber di alto livello. Sorrisi anche a centrocampo dove spicca il nome di Simone Tonelli. Il centrocampista di Marotta ha riscattato, attraverso una prestazione di sostanza ed il gol vittoria, il match opaco di una settimana prima contro il Notaresco.

In una settimana però, non tutti i problemi possono sciogliersi come neve al sole. Difatti lo staff tecnico dovrà operare dei piccoli accorgimenti in fase difensiva. Sembra un’osservazione assurda, visto che la Vigor vanta una delle migliori difese del girone con appena 9 gol subiti, ma il gol del momentaneo vantaggio della Sammaurese è frutto di un’ amnesia allarmante. Un fatto che diventa ancor più grave se si pensa che un giocatore del calibro di Casolla è stato lasciato tutto solo in area di rigore, libero di colpire a botta sicura.

I fatti però dicono che la Vigor esprime il meglio di sé lontano dal "Bianchelli". Un piccolo problema, almeno sino a quando arriveranno i risultati.

Nicolò Scocchera