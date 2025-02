La Vigor paga l’espulsione. E Kone si scusa con tutti

"Quanta rabbia" scrive la Vigor sui social il giorno dopo la sconfitta contro il Teramo. Un sentimento inspiegabile se ci si limita ad osservare il risultato finale, ma dietro lo 0-2 che ha premiato gli abruzzesi c’è una Vigor che ha disputato un grande primo tempo.

Sono bastati 4 minuti però per fare crollare i rossoblu: prima il tiro di Longini poi l’eurogol di Pietrantonio, da quel momento i vigorini non hanno più avuto la forza di reagire. Non si può parlare di sfortuna perché i meriti degli avversari vanno riconosciuti, è stata una dura lezione dalla quale però la Vigor deve imparare e rialzarsi subito.

Tutto ruota intorno all’espulsione di Kone, caduto nelle provocazioni di un avversario al quale ha risposto allontanandolo energicamente. L’arbitro ha valutato la reazione in maniera ben più grave e lo ha immediatamente espulso.

"È chiaro che la sconfitta è figlia di una defezione importante, ovvero l’inferiorità numerica - spiega il ds rossoblu Roberto Moroni -. Dispiace perché avevamo disputato un gran primo tempo… Contro un avversario così forte bisogna valutare ogni dettaglio, affrontare il Teramo con un uomo in meno diventa proibitivo. Tuttavia l’ arbitro ha utilizzato un metro discutibile, il rosso diretto a Kone è eccessivo, soprattutto dopo un’attenta analisi delle immagini. È chiaro che cadere nelle provocazioni e reagire di istinto è sempre sbagliato: penalizza il giocatore, ma ancor di più la squadra - continua Moroni -. Ho parlato con Kone, gli ho detto di voltar pagina, inutile piangere sul latte versato. Questa esperienza deve essere utile per farlo maturare in modo da non ricadere più in certi errori".

Un episodio che ha di fatto messo in discesa la gara dei teramani e complica notevolmente il lavoro di Antonioli che, nelle prossime uscite, dovrà pensare ad una Vigor diversa, priva del talento e dell’imprevedibilità di Kone.

Il ragazzo ad ogni modo si è scusato con tutto l’ambiente vigorino via social, affermando: "Chiedo scusa a tutti i miei compagni, ai dirigenti e ai miei carissimi tifosi del Vecchio Cuore Rossoblu per il cartellino ingiusto che ho rimediato durante la partita. Ho ricevuto insulti razzisti e delle botte, ma dovevo reagire meglio e non cadere nella provocazione. Grazie per il vostro sostegno e sempre forza Vigor!".

La società prende posizione sull’espulsione, ma non sulle frasi di natura razzista in merito alle quali non sono emersi riscontri oggettivi.

Nicolò Scocchera