La Vigor prepara il debutto stagionale. Squadra rinnovata, tante le incognite

Aria di derby, aria di calcio vero e poco importa se si tratta di coppa o campionato.

Vigor e Ancona stanno per sfidarsi, il calcio d’inizio è in programma domenica prossima al "Bianchelli" alle ore 18:30, a questa prima sfida di Coppa Italia seguirà, sempre nell’impianto centrale della spiaggia di velluto, la gara di andata di campionato, fissata per il prossimo 29 settembre.

Se i dorici hanno già avuto modo di rompere il ghiaccio, battendo nettamente la Recanatese in occasione della prima gara ufficiale di Coppa Italia, la Vigor di Clementi, profondamente rinnovata nell’organico, ha disputato solamente test amichevoli. Tante le incognite, altrettanta la curiosità da parte dei tifosi rossoblu che fremono nel vedere all’opera Pesaresi e compagni in questa sfida così prestigiosa.

L’entusiasmo del popolo rossoblu è più vivo che mai, eppure complimenti e pacche sulle spalle ricevute in occasione della "Notte Rossoblu" sono già in archivio.

La squadra è tornata al lavoro per non farsi trovare impreparata di fronte ad un’Ancona che ha già dimostrato di essere una formazione ben preparata.

Mentre Clementi lavora su tattiche e schemi, la società ha diffuso informazioni sui biglietti.

L’abbonamento stagionale sarà valido esclusivamente per gli impegni di campionato, ma il servizio di prevendita è già attivo e terminerà domenica mattina alle ore 10, giorno della gara.

I tagliandi sono acquistabili in prevendita, per la prima volta nel nuovo Vigor Official Store di via Cattabeni, 41, con i seguenti orari di apertura: martedì 9:30-13, dal mercoledì al sabato 9:30-13 e dalle 16alle 19:30. La domenica invece dalle 9:30 alle 13.

Vista la mole di pubblico, il club senigalliese incoraggia l’acquisto della prevendita al fine di evitare code ai botteghini il giorno della partita.

I prezzi, suddivisi per fasce di età e settori dello stadio, possono essere consultati nei canali ufficiali della Vigor Senigallia.

Per quanto riguarda i tifosi biancorossi invece, a loro sarà interamente dedicato il settore "Gradinata". Sono momentaneamente disponibili 700 tagliandi, acquistabili esclusivamente in prevendita nei punti vendita dedicati, ovvero il Bar Giuliani e Bar dello Sport. Il botteghino "Ospiti" dello stadio resterà chiuso domenica, quindi i tifosi dorici dovranno presentarsi già muniti di biglietto. Il prezzo del tagliando della gradinata è 10 euro, prevendita compresa. Nella foto: Federiconi, presidente della Vigor, al centro Lewis, a destra l’ad Meggiorin.

Nicolò Scocchera