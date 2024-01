La Vigor riabbraccia alcune sue frecce: "Attenzione al Matese, è temibile"

La classifica non deve trarre in inganno, il Matese sarà un avversario ostico. La sfida contro i campani, ultimi in graduatoria, è assai importante ed i punti in palio fanno gola ad entrambe le squadre.

Classifica ed ambizioni completamente differenti, eppure Aldo Clementi non si fida: da questa sfida la Vigor ha tutto da perdere perciò serviranno calma e lucidità.

"E’ una squadra difficile da inquadrare, sono molto temibili, soprattutto in casa – afferma mister Aldo Clementi -. La posizione in classifica del Matese è oggettivamente complicata, ma non credo che rispecchi il valore della squadra. La rosa è composta da tanti giocatori che lo scorso anno sono riusciti a disputare un campionato eccellente, sottovalutarli sarebbe un errore imperdonabile – rimarca Clementi -. La Vigor si presenta con una posizione di classifica invidiabile, frutto dell’ottimo lavoro del gruppo e di una politica societaria sana, dobbiamo continuare in questa direzione ed a fine campionato tireremo le somme".

Il Matese ha un disperato bisogno di punti, ma dovrà fare i conti con la pesante assenza di Luis Fabian Galesio, un tassello fondamentale nell’attacco campano. La Vigor invece può riabbracciare alcuni elementi cardine: tornano infatti a disposizione Baldini, Bucari, Serfilippi e Kerjota che ha scontato il turno di squalifica.

"Recuperiamo giocatori importanti, quindi la situazione è di gran lunga migliore rispetto alla settimana scorsa - sottolinea il mister vigorino -. Ci sarà anche Broso che due notti fa non è stato molto bene, per fortuna però ha recuperato e sarà della partita. Denis Pesaresi e Bartolini invece torneranno ad allenarsi in gruppo martedì, preferisco non rischiare quindi non saranno convocati. Ovviamente dovremo fare a meno anche di Mori, Alessandroni e Capezzani che dovranno fare i conti con tempi di recupero più lunghi".

Mister Aldo Clementi dispone di più frecce nel proprio arco rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Notaresco. Il rientro di Bucari ridà ossigeno alla corsia di sinistra, ma è difficile pensare a un impiego del laterale di Ostra Vetere dal primo minuto. Al suo posto il tecnico potrebbe scegliere Beu, pochi dubbi invece al centro della difesa: vista la squalifica di Tomba, i due centrali saranno Marini e Magi Galluzzi a destra invece ci sarà Scheffer. A centrocampo ci sono invece 4 candidati per 3 posti: Gambini, Mancini, Romizi e Baldini. Il mister di Senigallia potrebbe puntare sui primi e preservare Baldini che si è allenato regolarmente, ma non ha ancora rimosso i punti di sutura in testa.

In attacco invece Kerjota riprenderà il suo posto nel terzetto avanzato, al suo fianco ci saranno Broso e uno tra Serfilippi e Balleello.

Nicolò Scocchera