La Vigor sfata un tabù e ora torna a sorridere

I tabù sono un po’ come i record: sono lì, pronti per essere infranti. Alla fine, dopo innumerevoli tentativi, la Vigor è riuscita ad espugnare il "Bonci" di Fossombrone, rilanciandosi dopo un periodo nerissimo.

Al triplice fischio del direttore di gara, il popolo rossoblu è tornato a respirare, ma sono stati 90 minuti di apnea, di sofferenza, soprattutto dopo il gol del vantaggio locale siglato da Sane, bravo ad approfittare di una leggerezza della retroguardia rossoblu. Il preludio ad un altro epilogo amaro è stato spazzato via nella ripresa grazie a Braconi e all’ex Pandolfi.

A proposito di quest’ultimo, il direttore sportivo vigorino Moroni spende qualche parola in più: "Sono stati giorni difficili per Riccardo, il ritorno a Fossombrone da avversario lo ha provato molto, ci ho parlato e l’ho sostenuto - spiega Moroni -. Questi ragazzi fanno delle scelte che spesso costano dei sacrifici, noi siamo fieri di averlo nel nostro gruppo".

In casa vigorina si voleva voltar pagina, ma è sempre più facile a dirsi che a farsi. La Vigor ci è riuscita, ora dovrà trovare la costanza per mettersi al sicuro dalle zone rosse della classifica. Il rientro di Braconi è stato determinante, non solo per il gol, ma anche per il supporto che è riuscito ad offrire ad un Alonzi totalmente rinato e sempre nel vivo della manovra.

Bravo anche il portiere Novelli, provvidenziale con un intervento che ha tenuto a galla i suoi, già sotto di un gol.

La vittoria nasce anche dalla forza di un gruppo giovane, ma con giocatori esperti che dopo alcuni pesanti ceffoni hanno saputo rialzarsi. Che sia questa l’arma in più della Vigor?

"Anche lo scorso anno la rosa era composta da bravissimi ragazzi, quest’anno però vedo un gruppo ancor più coeso, capace di reagire alle difficoltà anche se a volte non siamo stati fortunati - aggiunge Moroni -. Credo che un aspetto cruciale sia la provenienza: i nostri over sono ragazzi del territorio che sanno bene cosa si aspetta da loro il popolo rossoblu… Oltre all’impegno del gruppo, c’è la professionalità del mister che a Senigallia non vuole certo sfigurare. Tiene tanto alla Vigor ed è il primo a dispiacersi se le cose non vanno. È giusto che tutti sappiano che la dirigenza ha la massima fiducia in lui. Non sono certo 3 insuccessi a scalfire la nostra fiducia in Beppe Magi. Speriamo di aver intrapreso la strada giusta, questo campionato non ammette distrazioni".

Nicolò Scocchera