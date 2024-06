La Vigor si iscrive al campionato: "Occhio al budget e progetto solido"

La Goldengas Senigallia c’è, ancora una volta. Nonostante un mese di giugno non semplice, con la società alla ricerca di risorse e il concreto rischio di un ridimensionamento, la società biancorossa sarà al via ancora una volta di un torneo di serie B, come accade puntualmente dal 2002: Senigallia ha infatti formalizzato martedì l’iscrizione alla B Interregionale, dove giocherà per il secondo anno di fila raggiungendo il 23° torneo consecutivo in un campionato cadetto, considerando anche le precedenti nelle vecchie B1, B’Eccellenza, DNB, B Unica. Ciò in un periodo non positivo per lo sport marchigiano a tutti i livelli e non meno nel basket, con la mancata iscrizione della Stamura alla B che toglierà quello che è in assoluto il derby più sentito della B Interregionale. Senigallia stessa ha avuto difficoltà e presumibilmente dovrà ridurre il budget, ma la società lascia intendere che ciò non significherà un campionato privo di ambizioni, dopo la positiva stagione scorsa conclusasi al quarto posto e l’eliminazione nei quarti playoff. "Terremo un occhio al budget e guarderemo al futuro – spiega il club – per avere serenità con un progetto solido".

Andrea Pongetti