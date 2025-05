La Vigor si prepara per l'ultima sfida stagionale contro Roma City

Domani mattina la Vigor partirà alla volta della Capitale. Per la precisione, alla volta dell’Athletic Center di Riano in vista dell’ultima gara della stagione.

La "casa" del Roma City è un prestigioso centro di allenamento, tant’è che negli ultimi giorni ha ospitato il ritiro e le relative sedute di allenamento dell’Olympique Marsiglia di De Zerbi. Proprio il campo di Riano sarà palcoscenico dell’ultimo atto di questa stagione, almeno per la Vigor che giocherà con il cuore e la mente sgombri da preoccupazioni. Il pericolo playout è ormai scongiurato, la squadra di Antonioli è salva… Il Roma City ancora no. Le squadre attualmente in griglia playout sono separate da una manciata di punti, tutto è ancora aperto, tutto può accadere eppure la Vigor dovrà essere "arbitro imparziale" come dice mister Antonioli.

"La regolarità del campionato è importante e la squadra dovrà impegnarsi al massimo per onorare questo impegno - afferma il tecnico -. Ce la giocheremo alla pari, ben consapevoli del fatto che di fronte a noi ci sarà una rivale affamata di punti. Sicuramente darò spazio ai ragazzi che hanno giocato meno, è giusto così: tutti si sono impegnati in questi mesi ed è corretto premiare anche chi ha avuto meno spazio".

Ampio turnover in vista dunque. Con ogni probabilità si rivedrà in porta Edoardo Roberto, il portiere senigalliese che ha "perso il posto" con l’arrivo di Antonioli. In rialzo le quotazioni degli under Alessandroni e Gasparroni, il primo sulla fascia, il secondo a centrocampo.

A proposito di under, non è da escludere neppure l’opzione Mori che ha trovato scarso minutaggio nel corso dell’anno.

Il Roma City non ha un vero e proprio faro offensivo, ma è una squadra ben organizzata e subisce poco. L’ultima gara sarà cruciale per i capitolini che non possono evitare il playout, ma cercheranno il miglior posizionamento possibile.

Per alcuni giocatori rossoblu sarà l’ultima apparizione in maglia Vigor, tutto dipenderà dalle scelte, dal budget e dalla direzione che la società prenderà nel corso dell’estate. La dirigenza senigalliese è tornata al comando, ma non è mai stata negata la volontà di cercare altri investitori. Il tema mercato verrà aperto nelle prossime settimane, a campionato concluso, di certo il primo tassello sarà la scelta del tecnico.

Il casting non è ancora iniziato, al momento dunque le uniche certezze sono i tifosi e una conduzione locale che non ha mai perso la passione per i colori rossoblu.

Nicolò Scocchera