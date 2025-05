La Vigor si salva: stagione di sofferenza e speranze per il futuro

La Vigor chiude la stagione con un profondo senso di sollievo. La squadra rossoblu ha rischiato, ha sofferto, ma alla fine è riuscita a salvarsi. Logicamente le premesse erano ben altre ad inizio stagione: le belle speranze ed i buoni propositi emersi la scorsa estate con l’arrivo in società dell’avvocato americano Robert Lewis si sono via via volatilizzati. La Vigor si è scoperta fragile, in difficoltà soprattutto nella capacità di mantenere alta la concentrazione, tant’è che con il passare dei mesi la classifica si è fatta sempre più preoccupante.

Le dimissioni di mister Clementi, autentica bandiera e punto di riferimento per tutta la tifoseria, hanno gettato nello sconforto il popolo vigorino. Al suo posto Mauro Antonioli che non ha mai trovato il giusto feeling con gli appassionati, eppure, nonostante la media punti non esaltante, il tecnico di Bellaria è riuscito a condurre la nave in porto.

Oggi la Vigor è tornata a conduzione locale e questo aspetto ha portato ottimismo. Nelle prossime settimane, il club svelerà le prime mosse della nuova stagione. Inizia una nuova era per i colori rossoblu: rinnovato entusiasmo, ma poche notizie certe, almeno per il momento. Difficile la conferma di Antonioli, così come il ritorno dell’amato Clementi. I nomi dei possibili sostituti circolano già: da Ciampelli ad Alessandrini, ma sono solo chiacchiere.

L’unica certezza è che la candidatura di Antonioli sarà comunque presa in considerazione, ma il tecnico è stato chiaro: si aspetta una rosa con caratteristiche ben diverse.

Per quanto riguarda il gruppo squadra invece, l’obiettivo della dirigenza è snellire la rosa, ad oggi in sovrannumero. Se come sembra verrà confermata la matrice senigalliese, è lecito aspettarsi conferme a raffica tra i veterani senigalliesi, salvo ambizioni o esigenze personali che spingano le bandiere a fare scelte diverse.

Poi ci sono i giovani, centrali in questo nuovo corso. In rampa di lancio spiccano Serio, Alessandroni e Gasparroni, molto propositivo anche nell’ultima trasferta capitolina. Il futuro degli altri invece è ancora avvolto nel mistero… È presto per farsi un’idea, la squadra si saluterà in settimana, ma l’estate riserverà tante sorprese.

Nicolò Scocchera