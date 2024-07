La Vigor viaggia nel segno della continuità. Arrivano conferme care a mister Clementi

Conferme dovevano essere, conferme sono state. Le prime mosse, ufficiali, della Vigor coinvolgono 4 giocatori che hanno fortemente caratterizzato la storia recente dei rossoblu: Edoardo Roberto, Alessandro Tomba, Enrico Magi Galluzzi e capitan Denis Pesaresi.

Ebbene sì vestiranno ancora la casacca della Vigor, tutto come previsto, già da alcune settimane infatti il capitano e gli altri senatori erano in odor di riconferma.

Eppure c’è un pizzico tristezza nell’ambiente vigorino a causa della partenza di Gambini che lascia il "Bianchelli" dopo 4 stagioni.

Andando con ordine, i quattro confermati sono figure affidabili, molto care a Clementi e, aspetto per nulla secondario, tutti senigalliesi.

Il segnale della continuità che la piazza si aspettava: dopo il tris di conferme nel pacchetto arretrato ecco capitan Denis Pesaresi. L’uomo dei record, il centravanti che ha legato la propria carriera a quella della squadra senigalliese.

Tuttavia il mercato porta anche dei dolori e dopo Kerjota, un altro pezzo da 90 saluta il club: si tratta di Nicola Gambini che si congeda dal popolo vigorino con un sincero post sui social.

"Grazie Senigallia, grazie Vigor sono stati quattro anni intensi e indimenticabili - dice Gambini -. Il calore dei tifosi, la serietà della società, i consigli dello staff, il gruppo che si era creato sono cose che porterò dentro per tutta la vita. Un campionato vinto, un altro sfiorato per poco, me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto per questa maglia fino all’ultima goccia di sudore. Si separano le strade sportive, ma non il legame che nulla potrà dividere, non riuscirò mai a ricambiare tutto l’affetto e l’amore che mi avete dato. Da oggi inizia una nuova avventura, ma a Senigallia lascio il cuore e non sarà mai un addio".

Non è ancora stata ufficializzata la destinazione, al suo posto dovrebbe arrivare il centrocampista ascolano De Angelis. Sotto la lente del ds Moroni anche Alla del Montefano che potrebbe sostituire l’altro Pesaresi, Alessandro, promesso sposo del Chiesanuova. Tra i nuovi arrivi c’è anche l’ex Fano Gonzalez mentre si attendono novità sul fronte Romizi.

In attacco, infine, resiste la candidatura di Ameth Fall in uscita dal Chieti. In dirittura d‘arrivo invece la trattativa per Ferrara, proveniente dal Riccione. È fatta anche per D’Errico che dopo alcuni mesi in Promozione torna nella città che non lo ha mai dimenticato.

Nicolò Scocchera