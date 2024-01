La Vigor vince l’Oscar della sfortuna. Col Notaresco ben otto infortunati

Se ci fosse un Oscar per la sfortuna, la Vigor Senigallia sbaraglierebbe la concorrenza.

La situazione dei rossoblu, in vista della gara odierna del "Bianchelli", è decisamente complicata visto che sono ben 8 gli infortunati: Denis Pesaresi, Bucari, Bartolini, Serfilippi, Alessandroni, Mori, Baldini e Capezzani oltre allo squalificato Kerjota. Alcuni di questi infortuni sono ricamboleschi, basti pensare a quello capitato a Baldini mercoledì scorso: dopo un contrasto in allenamento, il centrocampista è rovinosamente caduto sulla panchina, un colpo che gli è costato 4 punti di sutura sul capo.

Eppure, nonostante l’infermeria piena, a Senigallia regnano ottimismo e serenità, la formazione di Clementi sta vivendo un momento molto positivo in termini di risultati. Nonostante ciò il prossimo avversario va preso con le molle: si tratta del sorprendente Notaresco, una squadra con tanti giovani di belle speranze, capace di sorprendere delle vere e proprie corazzate di questo girone. Nella gara di andata i rossoblu hanno strappato un incredibile 4-4, stavolta servirà una gara più attenta in fase difensiva.

"Non fatico a riconoscere che il Notaresco è la più bella sorpresa di questo girone – afferma mister Aldo Clementi -. Sono ben organizzati e hanno tanta qualità, nella gara di andata abbiamo subito la loro intraprendenza dall’inizio alla fine, spero di assistere ad una partita diversa".

Clementi fatica ad accettare tutte queste assenze, ma dovrà fare di necessità virtù per arginare l’arrembante compagine abruzzese.

"Non sono un uomo che crede nella sfortuna, ma non posso nascondere la mia amarezza – rimarca il tecnico della Vigor -. E’ difficile spiegare certi infortuni senza tirare in ballo la mala sorte, tuttavia la situazione è questa. Capezzani sarà fuori un altro mese e mezzo, Mori non tornerà tanto presto… E’ tutto molto complicato, ma ci adatteremo alle avversità, per fortuna i giocatori presenti sono in buona condizione".

Nonostante le defezioni, il mister di Senigallia potrebbe proporre il collaudato 4-3-3. Per arginare il potenziale offensivo degli ospiti manderà in campo tutti i difensori più esperti spostando Tomba sulla corsia di sinistra. A centrocampo debutterà Marco Romizi, il colpo del mercato invernale, mentre in avanti il tridente sarà composto da Zammarchi, l’eroe di Termoli, Balleello e Vrioni. Un attacco giovanissimo, ma non per questo meno temibile. La seconda opzione prevede il 3-5-2, in questo caso il classe 2005 sarebbe Beu a scapito di Balleello che lascerebbe il posto ai compagni di reparto, senza dimenticare la variabile Broso, sempre decisivo nonostante il dolore al piede. Clementi ha poca scelta e non è certo questa la partita giusta per fare esperimenti.

Nicolò Scocchera