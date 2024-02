La Vigor vuole difendere i playoff: "Dopo la batosta, rialziamo la testa"

La Vigor vuol proteggere il suo posto al sole. Difendere i playoff è l’obiettivo primario del club senigalliese: serve dunque una reazione dopo la batosta di una settimana fa contro il Campobasso. La compagine di Aldo Clementi è partita ieri pomeriggio alla volta di Monterotondo con un bagaglio pieno di fiducia ed entusiasmo: l’obiettivo è voltare pagina, eppure il tecnico difende il proprio credo calcistico e soprattutto le scelte fatte nonostante la sconfitta.

"Questa squadra sta crescendo con una mentalità offensiva ed abbiamo assorbito la sconfitta come tutte le altre – dice mister Aldo Clementi – Contro il Campobasso volevamo solo vincere, ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti, ma accusare la nostra filosofia di gioco ed il nostro approccio alla gara l’ho trovato eccessivo. Clementi è sempre lo stesso, la Vigor è sempre la stessa – rimarca il tecnico rossoblu – Logicamente, subire 5 gol in casa fa rumore, ma rimango dell’idea che la squadra abbia risposto in maniera molto positiva al cospetto della prima della classe. La mentalità vincente non nasce dal caso, non si disegna, si plasma dalle esperienze, a volte passando attraverso sonore sconfitte".

Capitolo chiuso, dunque. Ora alla Vigor servono i 3 punti, ma dovrà misurarsi contro un’avversaria molto temibile. "Ci siamo leccati le ferite, adesso guardiamo avanti – rimarca il mister vigorino – Abbiamo sempre dimostrato di saper ripartire dopo le sconfitte. Nel girone di andata la gara di Monterotondo è stata un punto di svolta: ci siamo rialzati dopo una serie di risultati negativi che avevano gettato ombre sul nostro cammino, oggi la situazione è ben diversa: la Vigor è una squadra più matura e, aspetto non trascurabile, è quinta. Una posizione che vogliamo mantenere e perché no migliorare – conclude – Di certo il Monterotondo è una squadra in salute e con il morale alto dopo due vittorie consecutive".

Formazione più incerta che mai, non tanto per il numero di infortuni quanto per il problema alla caviglia di Scheffer. L’esterno è l’ago della bilancia. Nella mattinata di ieri, si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha escluso lesioni. E’ probabile dunque che il mister faccia affidamento su Scheffer nel collaudato 4-3-3, il piano B invece prevede l’inserimento del 2005 Boria sulla fascia, in questo caso Clementi potrebbe puntare su Vrioni nel tridente offensivo al posto di Balleello. Gli altri ballottaggi riguardano Marini che si gioca un posto con Tomba e Magi Galluzzi e Capezzani, sempre più in forma ed in lotta per una maglia nel terzetto di centrocampo. Non è partito invece alla volta del Lazio Mancini, ancora alle prese con il problema al tendine d’Achille.

Nicolò Scocchera