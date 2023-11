La Virgo Fidelis celebrata in Duomo

Nel duomo di San Leopardo di Osimo don Dino Cecconi ha officiato la Santa Messa per la ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona e protettrice dei Carabinieri. È stata celebrata anche la Giornata dell’orfano e ricordato l’82esimo anniversario della battaglia di Culqualber, nel corso della quale, il 21 novembre 1941, il primo Battaglione Carabinieri e Zaptiè mobilitato si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa. Una pagina epica della storia dell’Arma, uno dei tanti momenti in cui i Carabinieri, ricevuto l’ordine di difendere ad oltranza quel caposaldo, hanno obbedito, dando testimonianza di "fedeltà sino alla morte".