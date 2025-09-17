La visita a Confindustria: "Cellulari vietati in classe?. Avanti, non cambio idea"

"Un incontro importante con gli imprenditori e le associazioni di categoria delle Marche e della provincia di Ancona per parlare della Riforma dell’istruzione tecnico-professionale che ci pone all’avanguardia in Europa e che è strategica per dare ai nostri giovani opportunità occupazionali importanti, in tempi più rapidi, e anche per professionalità ben retribuite". Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, ieri pomeriggio ad Ancona, dopo il quarto appuntamento di "Connecting to the future", l’iniziativa itinerante del Ministero già proposta a Bergamo-Brescia, Genova e Bari e che si prefigge di affinare le interlocuzioni con le istituzioni scolastiche e il mondo dell’imprese e, contestualmente, promuovere la cosiddetta Riforma del 4+2. Che, per il ministro, sta producendo risultati importanti e, tra gli altri, offrirà "di co-progettare il curricolo scolastico e il percorso formativo, con la possibilità per le scuole di reclutare docenti, manager e dirigenti del mondo dell’impresa, che possono insegnare come insegnanti nelle rispettive materie d’indirizzo. Poi c’è il tema dell’alternanza scuola-lavoro, che oggi si chiama formazione scuola lavoro e dell’apprendistato formativo che vengono potenziati".

Connecting to the future si è svolta nella sede di Confindustria Ancona – che proprio in questi giorni sta ospitando il programma nazionale dell’associazioni degli industriali Form-in con circa 35 giovani (nella foto), salutati anche dal ministro Valditara – e per il presidente Diego Mingarelli si è trattato di un incontro "positivo" per condividere "esperienze e bisogni delle imprese" e ragionare a future "progettualità", importanti "per la scuola e i ragazzi, l’economia e il lavoro". Perché, dice Mingarelli, "tra le aziende c’è preoccupazione sui temi delle competenze e che questa distanza tra domanda e offerta di lavoro si sta allargando. Se vogliamo una regione attrattiva, dobbiamo far nascere molti progetti per ridurre questo gap". A margine, il ministro ha anche risposto ad una domanda su una petizione per chiedere di togliere il divieto di usare il cellulare in classe: "La nostra è una scelta presa non certo per motivi demagogici, ma per difendere la salute dei ragazzi e anche la qualità degli apprendimenti. Andiamo avanti decisi, quando sono convinto di una scelta non torno indietro. Anche perché l’80 per cento degli italiani è favorevole, così come la maggioranza degli studenti". Inoltre, "la scelta viene raccomandata dai principali esperti internazionali" e la stanno "adottando i principali Stati occidentali e non solo".